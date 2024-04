"Divorziano" anche su Instagram: cosa succede ai Ferragnez

Sono passati quasi due mesi da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di separarsi ma le acque continuano a rimanere molto agitate: nelle ultime ore la coppia non si segue più nemmeno sul social per eccellenza dove hanno fondato il loro impero, ovvero Instagram, con l'influencer che conta circa 29 milioni di follower e il rapper 14,5 milioni.

Cosa è successo

Basta andare sui rispettivi profili per scoprire che i due, probabilmente, si sono anche bloccati a vicenda: sulla voce "seguiti" della Ferragni appare soltanto una fanpage a loro dedicata e una pagina creata con il nick ferragnez_04, di Fedez nessuna traccia: al contario, tra le persone seguite dall'ex compagno, digitando Ferragni spunta soltanto il segui a Matilda Ferragni, il cane di Chiara, e altre due pagine commerciali che interessano l'ex compagna. Insomma, i due non si seguono più e sono anche spariti i tag di tutte le foto che avevano in comune indice del fatto che non sia soltanto un "de-follow" ma un blocco dei rispettivi profili social.

Le indiscrezioni

Secondo quanto raccolto dal Messaggero, sarebbe stato Fedez a fare la prima mossa bloccando Chiara Ferragni. Ma cosa può essere successo di così grave negli ultimi tempi per arrivare a una simile scelta, per molti versi clamorosa? Qualcosa che avrebbe fatto infuriare Fedez può essere l'interesse mediatico della Ferragni nei confronti del rapper Diego Naska (lo segue su Instagram) dopo che qualche tempo fa, come ha fatto sapere Vanity Fair, i due sarebbero stati coinvolti in una rissa all'esterno di un noto locale milanese " dove non si possono fare foto e dov'era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe" .

Rimane il mistero della lite tra i due: c'è chi dice che l'oggetto delle discussioni e schermaglie sarebbe dovuto ai figli di Fedez, Leone e Vittoria, mentre una fonte avrebbe smentito a Vanity Fair queste voci. I due non hanno mai commentato la vicenda ma la scintilla del blocco alla Ferragni potrebbe essere stato il follow tra i due su Instagram.

Nelle ultime settimane la Ferragni è tornata a pubblicare scene di vita quotidiana sui social oltre a sponsorizzare alcuni brand: ospite della Biennale di Venezia, al rientro a Milano ha sponsorizzato uno shoowroom dell'amico Filippo Fiora. In questo modo l'influencer cerca pian piano di rilanciarsi dopo lo scandalo del pandoro-Gate anche se è lontana anni luce dall'appeal di un tempo.

Al contrario, Fedez starebbe ottenendo notevoli profitti da Boem, startup italiana lanciata assieme a Lazza con la famiglia Bernabei e Leonardo Maria Del Vecchio, che sta innovando il mercato dei "ready-to-drink" con una bevanda al gusto di zenzero, una base di acqua gassata e un basso tasso di alcol.