Il divorzio tra Meghan Markle e Harry è sempre più vicino: "Sarà una catastrofe"

Le voci si fanno sempre più insistenti e si rincorrono sul web in lungo e in largo. Come riportano molte indiscrezioni, pare che sia finito l’idillio tra il principe Harry e Meghan Markle tanto è vero che si comincia a parlare, e anche con una certa insistenza, di un possibile divorzio tra i due. Dopo la Megxit, la vita che hanno scelto di vivere a Los Angeles è stata una sfida dopo l’altra e, nonostante l’impegno e nonostante i mille progetti a cui si sono dedicati, alla fine entrambi sono costretti a una resa. I fallimenti, in primis il marchio di Meghan Markle che non è mai decollato come lei avrebbe voluto, sono stati decisivi per incrinare la loro unione. A dare man forte al gossip – che, di fatto, è ancora da confermare – sono stati gli eventi pubblici a cui i duchi hanno preso parte. Quasi sempre sono stati avvistati da soli e non più insieme (e sorridenti) come un tempo. Simbolo che la favola non avrebbe avuto un lieto fine. Il divorzio e l’unica via, ma se anche fosse, la separazione non risolverà i problemi. Anzi gli esperti rivelano che sarà una “catastrofe”.

Ad analizzare quello sta accadendo ci ha pensato lo scrittore e esperto dei royal Hugo Vickers. Lui ritiene molto probabile la separazione tra Meghan Markle e il principe. Ne ha parlato con un’agenzia stampa londinese e, come ha rivelato, la colpa sarebbe proprio di Meghan (come al solito) e avrebbe messo in guardia il secondogenito di re Carlo. “Odio dirlo, ma ha abbandonato suo padre, ha abbandonato il suo primo marito, ha abbandonato il suo amante chef canadese, ha abbandonato Jessica Mulroney. Poi ha scaricato l’intera famiglia reale britannica. Quindi, chi sarà il prossimo a essere tagliato?” , si domanda. “Penso che, inevitabilmente, sarà il principe Harry. Arriverà il momento in cui penserà di non aver bisogno di lui e sarà disastroso ”. L’esperto parla, non solo di problemi legati all’immagine stessa della corona che uscirebbe a pezzi da questo confronto, ma il divorzio aumenterebbe i problemi nel gestire sia la fondazione dei duchi che i progetti su Netflix.

Eppure, nonostante le parole – molto dure – dell’esperto di corte, l’immagine dei Sussex è

ancora integra. O meglio, pur facendo intravedere idurante l’estate, Meghan ed Harry hanno acquisto casa in Portogallo, facendo scatenare i residenti per le folli pretese della duchessa.