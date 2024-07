“Divorzio da te…”. La principessa di Dubai lascia il marito sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Non capita tutti i giorni che una principessa chieda il divorzio al marito sui social, eppure è accaduto. Stiamo parlando della principessa di Dubai, Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktum, figlia dell’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktum, che ha annunciato la separazione dal marito via Instagram. La decisone della principessa arriva a soli due anni dalle nozze con Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, imprenditore emiratino, e a due mesi dalla nascita della loro figlia.

L’annuncio sui social

Il messaggio condiviso dalla principessa non lascia spazio a dubbi: più decisa che mai vuole separarsi dal marito con cui ha deciso di rompere pubblicamente. “Caro marito, visto che sei occupato a passare il tempo con altre compagnie dichiaro qui il mio divorzio”, ha scritto la principessa. Poi, più chiara che mai, ha precisato: “Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te. Stammi bene. La tua ex moglie”. Destinatario, dunque, non solo il marito, ma anche i tantissimi follower che Mahra vanta sui social, avendo un account seguitissimo, in cui spiccano foto con diversi personaggi famosi, tra cui Ronaldinho e Andrew Tate.

La principessa sembra decisa a voltare pagina e questo è testimoniato dalla ripetizione della stessa frase “Divorzio da te”, per ben tre volte. La formula, infatti, corrisponde al tradizionale ripudio islamico chiamato “talaq”. Una formula che rende il divorzio irrevocabile e che, tradizionalmente, è riservata solo agli uomini e non alle donne.

Chi è Sheikha Mahra

La Principessa Mahra, nata nel febbraio del 1994, è l’unica figlia del matrimonio tra Mohammed bin Rashid Al Maktum e Zoe Grigorakos, una delle sue molteplici consorti. Poco si sa riguardo a sua madre, se non che è di origine greca, e le sue apparizioni pubbliche sono estremamente rare, eccetto che per qualche foto condivisa dalla principessa Mahra su Instagram. Due anni fa, la principessa Mahra ha deciso di onorare le sue radici greche sposandosi con una cerimonia ricca di riferimenti alla cultura della madre. Il suo sposo, l’uomo da cui ha appena annunciato la separazione, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktum, sarebbe un lontano cugino appartenente alla influente famiglia Al Maktum.

Dal loro amore, nel maggio scorso, è nata Mahra, la loro. Tuttavia, la nascita della piccola non è stata sufficiente per mantenere unita la coppia, che ha deciso di separarsi e intraprendere cammini diversi.