"Lesioni precancerogene": il dramma dell'ex volto di Uomini e donne Martina Luchena

Momento delicato per Martina Luchena. L'influencer ed ex volto di Uomini e donne è tornata a comunicare con i suoi follower su Instagram e ha parlato apertamente dei problemi di salute, che sta affrontando da alcuni mesi. Negli scorsi giorni Luchena aveva confessato ai suoi fan di avere scoperto di avere contratto il papillomavirus, ma non aveva fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni e su ciò che la malattia comportava. Ora a distanza di tempo, attraverso i suoi canali social, l'influencer ha raccontato cosa le sta accadendo.

L'ultimo difficile anno

" Quest'anno purtroppo è nuovamente stato un anno da dimenticare a livello di salute (non per me, ma per una persona fondamentale nella mia vita) e per questo motivo ho deciso di mettere la salute davanti a tutti e a fare mille accertamenti proprio perché la prevenzione è l'unica arma che noi abbiamo" , ha detto attraverso Instagram, svelando di avere contratto il virus: " Dopo 3 anni ho fatto nuovamente il pap test e sono risultata positiva HPV ".

Cos'è il papillomavirus

Quando si parla di papillomavirus (HPV) ci si riferisce a un'infezione sessualmente trasmessa molto comune che può portare a conseguenze come lesioni benigne mentre nei casi più gravi a forme tumorali. Esistono oltre cento tipi di papillomavirus alcuni a "basso rischio" (come le verruche) e altri "ad alto rischio" (come i tumori alla cervice uterina). Pur rimanendo un'infezione importante per proteggersi dal virus o debellarlo è possibile sottoporsi alla vaccinazione. Una soluzione alla quale, dopo l'intervento chirurgico, ha deciso di sottoporsi anche Martina Luchena.

La colposcopia e le sue condizioni

L'influencer ha raccontato di essersi sottoposta a una colposcopia (l'esame che studia il collo dell'utero e individua lesioni pre cancerogene e permette di trattarle prima che diventino tumori) per capire quali conseguenze avesse già avuto l'infezione sul suo apparato riproduttivo e ha confessato: "Mi hanno rilevato lesioni di alto grado (lesioni sospette di trasformazione cancerosa) e quindi nel giro di un mese e mezzo eccomi qui! Ho appena fatto l'intervento di conizzazione per asportare le lesioni della cervice. Ho già prenotato il vaccino e fra sei mesi vedremo se siamo riusciti a debellarlo o ancora no ".

Sto bene, solo un po' di fastidio e due giorni di riposo. Tenetevi sempre sotto controllo, non abbiate paura, è bene sapere e intervenire il prima possibile

Per concludere Martina ha invitato i suoi fan a tenersi controllati e a eseguire controlli preventivi per scongiurare brutte sorprese: "".