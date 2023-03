Droga nella camera d'albergo, nei guai l'ex moglie di Button

La modella, nonché ex moglie del campione del mondo di Formula Uno del 2009 Jenson Button, Jessica Michibata (pseudonimo di Jessica Celeste González Almada) è finita nei guai in Giappone a causa dell'accusa di possesso di sostenze stupefacenti.

L'arresto

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la 38enne argentino-giapponese è stata tratta in arresto lo scorso lunedì 21 marzo per presunto possesso di Mdma dagli uomini della polizia metropolitana della capitale del Sol Levante. La droga psicoattiva sarebbe stata rinvenuta dagli agenti all'interno di un pacco che era stato recapitato proprio alla camera di albergo in cui Jessica Michibata stava alloggiando insieme a un altra persona, presumibilmente un conoscente della donna. Nonostante il rinvenimento effettuato dai poliziotti all'interno della stanza di un hotel sito nel centro di Tokio, secondo quanto riferito sia dal The Mainichi che dal Japan Times, la modella avrebbe respinto tutte le accuse rivoltele.

Cosa è accaduto

L'origine dei sospetti nei confronti del personaggio televisivo locale deriva dall'intercettazione di un pacco contenente ecstasy da parte di un addetto alla dogana. Dopo aver verificato che si trattasse della droga sintetica, con l'obiettivo di comprendere se la destinataria fosse a conoscenza o meno del fatto che stesse arrivando un pacco per lei, gli investigatori hanno provveduto ad autorizzare la consegna. Consegna che era prevista proprio nella camera di albergo dove Jessica Michibata stava dimorando.

Quando la 38enne ha accettato il pacco, gli investigatori del dipartimento di polizia metropolitana di Tokio sono entrati in azione e hanno fatto scattare le manette ai polsi della presunta responsabile. Ad essere arrestato anche l'uomo che in quel momento si trovava nella sua stessa camera.