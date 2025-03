"Drogata a Sanremo?". Ecco la risposta di Alessia Marcuzzi

Ascolta ora 00:00 00:00

A distanza di poco più di un mese, le polemiche sul Festival di Sanremo non intendono placarsi. Alessia Marcuzzi, ospite a Domenica In, su Rai 1, è costretta a tornate sulle bufere social che hanno contraddistinto l’ultima edizione del Festival della canzone italiana. La show-girl italiana, durante l’intervista condotta da Mara Venier, ha risposto ad alcune accuse e ha smentito diverse ricostruzioni poco attinenti con la realtà e con la figura di madre che ricopre.

In primis, l’ex attrice e modella ha risposto alle accuse, più o meno velate, di avere fatto uso di sostanze stupefacenti prima e durante le dirette a Sanremo. “Per me le critiche sono fondamentali. Non mi offendo mai, non replico mai. Ma verso la fine sono venuti a riferirmi della shitstorm che mi stava accompagnando. Sul web dicevano, in maniera abbastanza prepotente, che ero drogata. Ma la verità è che io non ho mai fumato in vita mia, non so aspirare, non mi sono mai drogata. Eppure online ogni tanto esce questa cosa, era già successa a L’Isola dei Famosi ”, risponde a tono. Un messaggio agli hater che più volte le hanno mossa questa accusa tanto infamante quanto irrealistica.