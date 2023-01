Due italiane in posa per Kim Kardashian: sono Lucia e Mia di The White Lotus 2

Il cast italiano di The White Lotus 2, la serie di Hbo ambientata in un resort di lusso di Taormina, continua a fare faville negli Usa. Dopo la ribalta internazionale di Sabrina Impacciatore, recentemente ospite del celebre Jimmy Kemmel Show, a sbarcare in America in pompa magna sono Simona Tabasco e Beatrice Grannò, aka Lucia e Mia, le due affascinanti e furbe escort che ammaliano diversi ospiti dell'hotel The White Lotus. Le due attrici hanno infatti conquistato il cuore dell'imprenditrice e influencer più famosa al mondo: Kim Kardashian, che le ha fortemente volute come protagoniste della campagna di San Valentino di Skims, il suo brand di lingerie e abbigliamento modellante.

Grande appassionata di serie televisive, vedendo la seconda serie di The White Lotus Kim Kardashian sarebbe rimasta ammaliata dalle due attrici italiane di cui, da regina del marketing qual è, ha subito intuito il potenziale. “Ho visto The White Lotus e ho dovuto avere le mie ragazze!”, ha scritto l'influencer milionaria nella didascalia con cui su Instagram ha accompagnato la gallery degli scatti pubblicitari. Nelle foto, immortalate dalla fotografa Donna Trope, Simona Tabasco e Beatrice Grannà si mostrano nel pieno del divertimento, spontanee e sensuali, rappresentando perfettamente quell'amicizia che le lega nella vita reale da un decennio, oltre che nella trama della serie tv ideata da Mike White.

Un riconoscimento internazionale notevole per le due interpreti italiane, che finora avevano ricoperto ruoli minori in fiction e produzioni nostrane. Simona Tabasco, 28enne di Napoli, ha recitato nella miniserie I bastardi di Pizzofalcone ed è apparsa su Rai 1 al fianco di Luca Argentero nella serie Doc - Nelle tue mani. Anche la 29enne Beatrice Grannò, che ha esordito sul set di Don Matteo 9, è passata poi a lavorare nel cast di Doc – Nelle tue mani, interpretando Carolina Fanti, la figlia di Andrea Fanti (alias Luca Argentero). "Mi sono divertita così tanto a scattare la campagna di San Valentino di Skims", ha commentato Beatrice Grannò, "Avere l'opportunità di lavorare al fianco della mia amica Simona e vivere insieme la nostra prima campagna di moda globale è qualcosa di molto speciale". "Amo tutto ciò che rappresenta Skims", ha aggiunto Simona Tabasco, "Essere presenti in una campagna di moda globale con Beatrice che celebra l'amicizia, le donne e sentirsi potenti e sexy nel proprio corpo è davvero gratificante".