Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, la prima foto social di coppia

Dopo settimane di supposizioni, scatti rubati e indizi sparsi sui social, è arrivata la conferma che molti aspettavano, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono ufficialmente una coppia. A rivelarlo è stata proprio l’ex velina, che nel giorno del compleanno dell’ex rugbista ha condiviso una foto che parla da sola.

Nell’immagine, postata tra le sue storie, i due appaiono stretti l’una all’altro mentre percorrono le strade di Milano in moto, entrambi sorridenti e complici. Un semplice “ Happy Birthday! ” accompagna lo scatto, ma basta e avanza per mettere un punto definitivo alle voci circolate dall’inizio dell’estate.

Il primo scatto ufficiale

Rigo, che ha appena compiuto 33 anni, ha ricevuto da Elisabetta, 47 anni, gli auguri più speciali. I loro volti felici non lasciano spazio a interpretazioni: la relazione sta procedendo a gonfie vele.

Negli ultimi mesi i due non avevano ancora confermato pubblicamente il legame, ma diversi dettagli avevano già fatto intuire qualcosa. Prima la condivisione di immagini da location identiche in California durante una vacanza, poi le prime paparazzate milanesi che li ritraevano in sella a una moto, tra sorrisi e gesti affettuosi. Ora, però, è la stessa Canalis a raccontare al pubblico la loro serenità.

Dove è nato il loro legame

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sarebbero conosciuti durante la partecipazione a un reality sportivo. Lì sarebbe scattata un’immediata sintonia, cresciuta fino a diventare un sentimento vero. Entrambi riservati, hanno però scelto di non nascondersi più e vivere la relazione con naturalezza.

Il nuovo capitolo nella vita di Elisabetta

Per la showgirl questo amore arriva dopo la fine della relazione con Georgian Cimpeanu, iniziata dopo la separazione dall’ex marito Brian Perri. In una recente intervista, Canalis aveva raccontato di avere un approccio spontaneo e istintivo ai sentimenti:" Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto che il mio modo di vivere l’amore è naïf: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei stare con qualcuno solo perché piace agli altri.

L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare", aveva spiegato.

Oggi, a giudicare dalla foto che ha fatto il giro del web, sembra proprio che quel cuore abbia trovato un nuovo ritmo accanto ad Alvise Rigo.