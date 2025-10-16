Elisabetta Canalis presenta Alvise Rigo a Elodie e Diletta Leotta durante una cena top secret

Momento di presentazioni ufficiali a Milano: Elisabetta Canalis è stata vista in un ristorante giapponese insieme alle amiche Diletta Leotta e Elodie e con loro c’era la sua nuova fiamma, Alvise Rigo. La coppia, che è stata più volte pizzicata dai paparazzi, adesso sembra consolidata tanto che l’ex velina si è sentita pronta a compiere il grande passo e far conoscere la sua nuova frequentazione alle amiche. Presente anche Andrea Iannone, fidanzato della cantante, mentre era assente Loris Karius, marito di Diletta Leotta, perché in Germania per lavoro.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, però, per questa cena importante è stato chiesto di avere “tendoni oscuranti”, in modo tale che nessuno potesse disturbarli o anche vederli. Insomma, Canalis ci tiene davvero molto a mantenere la massima privacy sulla sua nuova frequentazione.

Uscita dal ristorante, però, pare che abbia notato i paparazzi e che li abbia salutati “con un affettuoso dito medio”. “Nessun rancore da parte sua”, assicurano i fotografi che ormai conoscono bene Canalis. Dopodiché riferiscono che, in compagnia di Rigo, si è diretta in un hotel a 5 stelle, sempre a Milano.

Elisabetta Canalis e l’attore 32enne si sono conosciuti durante la registrazione di Physical- da 1 a 100, quest’estate. Dopo qualche settimana sono state diverse le paparazzate in cui la coppia è stata beccata insieme. Inoltre, anche alcune stories che posta l’ex velina spesso mostrano degli indizi: come la foto in cui è ritratta sulla moto di Alvise.

Se da una parte Canalis e Rigo vogliono

mantenere massimo riserbo e nascondersi da curiosi, tanto da chiedere “tendoni oscuranti” al ristorante, dall’altra sanno bene che ormai i paparazzi hanno capito i loro movimenti e la loro storia è sotto l’attenzione di tutti.