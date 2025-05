Elisabetta Gregoraci si svela: la gelosia per Flavio Briatore, il provino per Striscia

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Elisabetta Gregoraci si racconta, toccando alcuni momenti della propria vita. La conduttrice televisiva ripercorre i passi compiuti per fare carriera nel mondo dello spettacolo, e naturalmente parla dell'ex compagno Flavio Briatore, con il quale ha avuto un figlio, Nathan Falco.

La strada per diventare una showgirl non è stata priva di difficoltà e delusioni. Oggi la Gregoraci (45 anni) è una conduttrice affermata e presto la vedremo alla guida di Audiscion, nuovo programma comico Rai, con Gigi & Ross. Per arrivare a tutto questo, però, è stata necessaria costanza e pazienza. Il primo provino, racconta, era stato per lo spot della Fanta: "Ridevano tutti, non so se per quello che dicevo, non parlavo l'inglese bene come adesso. Mi presero. I primi guadagni. 'Mamma, sono tanti soldi, che devo fare?'. Mi portò in banca ad aprire un conto. Avevo 18 anni, appena arrivata a Roma dalla Calabria".

Non sempre, però, sono arrivati i "sì". Elisabetta Gregoraci ha dovuto accettare anche qualche porta chiusa. " Una volta mi scartarono per una pubblicità. Gambe e fisico andavano bene, il viso no. 'Toglie l’attenzione al prodotto'" . Ci fu anche un tentativo di diventare velina di Striscia la Notizia, ma non andò bene. " Arrivai fino in fondo, poi presero la Canalis. Però Gianna Tani, responsabile dei casting, mi disse: 'Funzioni molto, vedrai che farai tante cose'".

Derminata ad andare avanti, la promettente showgirl inviò tante domande, anche di nascosto. Ricevette una proposta dall'agenzia di modelle Elite, ma per la madre decise di stare a Roma, rinunciando a Milano. Il padre, inoltre, voleva per lei un futuro e un impiego diverso. Dopo soli sei mesi di tentativi, però, arrivò finalmente una riposta positiva. "Mi presero come valletta a La casa dei Sogni con Milly Carlucci, ero vestita di bianco come un angioletto". Nel mondo dello spettacolo, ebbe la possibilità di conoscere tanti personaggi celebri, come Pippo Baudo, ottenendo preziosi consigli. " Questo mestiere devi saperlo fare, sul palco devi riuscire a parlare e creare empatia col pubblico ", spiega.

I periodi di sconforto nella vita non sono mancati. Elisabetta parla del dispiacere per l'addio al programma Battiti Live, e della sofferenza per il distacco dal figlio Nathan, andato a studiare in Svizzera. La showgirl è comunque riuscita a farsi forza, contando sempre sulla famiglia.

Tantissime parole d'amore per il figlio Nathan Falco Briatore. "Parte da una base fortunata, gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire, capire che niente è dovuto e non tutti hanno le sue possibilità", racconta. "Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l'ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici, ci tengo a fargli capire che è un privilegiato".

La Gregoraci non manca poi di parlare del suo rapporto con Briatore, ex compagno (i due sono stati sposati dal 2008 al 2017 ) e padre di suo figlio. "Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio. Molti ragazzi vengono utilizzati per scontrarsi, noi non lo abbiamo fatto. A volte discutiamo, è normale, però abbiamo fatto un ottimo lavoro" , dichiara. "Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l'hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato ". "Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi. L'altro giorno una signora mi ha fermato per strada: 'Ma Flavio dov'è?'. Mi fa ridere questa cosa ", aggiunge. "Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello".

Non sono mancate le malelingue, persone che insinuavano che lei avesse trattamenti di favore perché compagna di Briatore, o che dipendesse dal suo denaro. "Ma io lavoro, non mi sono mai fermata. La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero. Conviene andare oltre, sennò ti ammali", commenta. "Parlano della differenza d'età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi".

L'amore era sincero. Lo era così tanto che non sono mancati momenti di gelosia.

"Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l'ho usato per sbloccare i messaggi. Sul momento mi sono pure un po' vergognata, dopo mi ha fatto ridere"

La Gregoraci racconta un divertente aneddoto: