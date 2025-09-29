L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

Un annuncio carico di emozione e delicatezza quello di Enrica Bonaccorti, che sui social ha scelto di condividere con i suoi follower un momento personale difficilissimo. Senza mai pronunciare esplicitamente la parola di quel male che ora la affligge, l’ex conduttrice e autrice ha fatto riferimento alla battaglia di Eleonora Giorgi, scomparsa per un tumore con cui aveva dichiarato in passato di non riuscire a identificarsi per forza e coraggio.

“ È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione – scrive Bonaccorti – sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi. ”

Parole forti e coraggiose

Parole che raccontano paura, fragilità ma anche rinascita, pronunciate con la sincerità che ha sempre contraddistinto l’autrice. Bonaccorti, 74 anni, ha scelto di rompere il silenzio dopo quattro mesi di assenza dal piccolo schermo e dai social, spiegando ai fan il motivo del suo ritiro.

Il riferimento a Eleonora Giorgi, che da tempo parla pubblicamente della sua battaglia contro il tumore, è il modo in cui Enrica ha comunicato di trovarsi oggi nella stessa situazione. Una confessione che ha suscitato immediata ondata di affetto e solidarietà, con centinaia di messaggi di incoraggiamento arrivati sotto il post.

Il desiderio di condividere

Con il suo annuncio, Bonaccorti mostra la difficoltà, ma anche il bisogno, di condividere il dolore per trasformarlo in forza.

Ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi

”, scrive, aprendo così unin cui la parola d’ordine sembra essere coraggio, ma senza rinunciare alla delicatezza che la contraddistingue.