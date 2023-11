Ex giudice di Ballando e Pechino Express arrestato per traffico di droga

Rafael Amargo, ballerino di flamenco ed ex volto televisivo di alcune trasmissioni tv italiane, è stato arrestato a Madrid per avere violato ripetutamente l'obbligo di firma, a cui era stato sottoposto dalle autorità spagnole dopo l'arresto per traffico di droga avvenuto nel 2020. L'uomo, che è stato concorrente dell'edizione italiana di Pechino Express nel 2017, al fianco di Olfo Bosè (gli Estrellas), era in attesa del processo, in programma il prossimo 8 aprile, ma avendo violato più volte l'obbligo di firma, è stato traferito nel carcere di Soto del Real. " Il tribunale ritiene che sussista un rischio di fuga ", fa sapere El Pais.

Le esperienze a Ballando e Pechino Express

Al pubblico italiano Rafael Amargo è noto per essere stato giudice di "Ballando con le stelle" nella nona e nella decima edizione. Il ballerino rimase al fianco di Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni dal 2013 al 2014 poi venne sostituito da Selvaggia Lucarelli, che prese il suo posto a partire dall'undicesima edizione. Classe 1957 e parente del poeta Federico García Lorca, Amargo partecipò anche a "Pechino Express" nel 2017 condotto da Costantino Della Gherardesca, insieme al nipote Miguel Bosé, Olfo, nella squadra degli #Estrellas.

L'arresto per traffico di droga nel 2020

Tre anni dopo l'esperienza a Pechino, Rafael Amargo venne arresto a Madrid con l'accusa di traffico di droga. Il ballerino venne prelevato dalla polizia il 1° dicembre 2020 durante le prove del suo ultimo spettacolo al Teatro La Latina di Madrid insieme alla sua compagna e al suo produttore, coinvolti anche loro nella vicenda. Nel corso delle perquisizioni avvenute nelle ore successive all'arresto di tre anni fa, la polizia trovò 60 grammi di metanfetamine, 20 grammi di ketamina, tre bottiglie di popper e 6mila euro contanti. Sottoposto a fermo, era stato rinviato a giudizio con l'accusa di traffico di droga.

Rafael Amargo a processo

Nonostante le accuse e le restrizioni legali impostegli, il ballerino e coreografo aveva proseguito la sua attività legata al ballo e al teatro e sui social condivideva gli appuntamenti di numerosi eventi e serate, alle quali nell’ultimo anno ha partecipato. Tutto in attesa di giudizio. Il processo - nel quale rischia fino a nove anni di carcere - si aprirà il prossimo 8 aprile, ma Amargo ha violato ripetutamente l'obbligo di firma a cui era sottoposto. Una mancanza che gli è costata la libertà condizionata e l'arresto immediato da parte della autorità spagnole. Ora l'artista rimarrà in carcere fino all'inizio del procedimento a suo carico.