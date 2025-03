Fabrizio Corona, polemiche per lo spettacolo a Milano: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Bufera su Fabrizio Corona dopo lo spettacolo tenutosi al teatro Nazionale di Milano. Nel corso della serata, l'ex re dei paparazzi non si sarebbe trattenuto, lasciandosi andare a bestemmie, insulti sessisti e allusioni sessuali. L'esibizione non sarebbe piaciuta a molti, tanto che è addirittura arrivata la scure del locale che ospitava l'evento.

Corona era la star dello spettacolo allestito dal podcast "Gurulandia", già andato in scena al teatro Alfieri di Torino. Mercoledì sera toccava al Nazionale di Milano, e chi è andato per assistere allo show dell'esuberante imprenditore non è di certo rimasto deluso. Pare che durante l'evento Corona si sia proprio scatenato, dando vita a un siparietto che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Oltre a fumare sul palco, pronunciare qualche bestemmia e a dispensare volgarità, l'ex re dei paparazzi ha preso di mira Emis Killa, Achille Lauro, Gino Paoli ed Elodie. Non pago, Fabrizio Corona avrebbe avuto da ridire anche su Trump e Zelensky. A tutti sono stati affibbiati epiteti poco lusinghieri e sicuramente non ripetibili.

La favorita - si fa per dire - di Corona è stata però la giornalista Selvaggia Lucarelli. Che i rapporti fra i due non siano idilliaci è cosa nota. Nel corso dello spettacolo, Fabrizio Corona non si è risparmiato. Stando a quanto riferito da chi ha assisto allo show, l'imprenditore avrebbe portato sul palco un sagomato di Selvaggia Lucarelli per mimare con esso un atto sessuale. Corona ha poi attaccato anche il compagno della giornalista, Lorenzo Biagiarelli. Non sono mancati insulti sessisti e allusioni.

"Questa roba qui è il frutto dello sdoganamento da parte della stampa e del pubblico di tutto quello che sta facendo questo personaggio fuori controllo" , è stato il commento della Lucarelli, che ha pubblicato sui social alcune parti dell'esibizione.

Chiaramente lo spettacolo di Fabrizio Corona ha suscitato una certa indignazione e sui social si è scatenata la polemica. Alla fine il teatro Nazionale di Milano ha deciso di scusarsi e di prendere le distanze dallo show. " In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un'attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione ", è quanto si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale.