"Così facevo l'amore con Valentino Rossi". Le rivelazioni di Francesca Sofia Novello

È tempo di rivelazioni per Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi. La modella, infatti, si è raccontata ai microfoni del podcast condotto da Diletta Leotta, Mamma Dilettante, lasciandosi andare a particolari confessioni a riguardo dell’intimità con l’ex pilota di Moto GP. Così, tra i tanti argomenti affrontati, uno in particolare ha lasciato spazio a piccanti ammissioni: il sesso pre gara.

La confessione di Francesca Sofia Novello

Tra una chiacchiera e un'altra, la modella, senza remora alcuna, ha svelato alcuni dettagli sul rapporto con Valentino Rossi, padre della loro prima figlia (nata nel marzo del 2022), Giulietta. I due, stando a quanto raccontato dalla Novello, si sono ritrovati ad avere rapporti intimi nel paddock, l’area adibita alla manutenzione delle moto prima di ogni gara.

“Sì, ci sta. Sdoganiamo questa cosa”, ha detto Francesca alla Leotta. Poi, ha spiegato: “Eravamo già una coppia. Andavo già alle gare con lui, dormivano insieme tutte le sere. Magari non proprio il sabato prima della gara, però capitava che facevamo sesso durante il weekend di gara”. A quel punto, la padrona di casa, complice la forte curiosità, ha domandato: “Il posto più strano dove hai fatto l’amore?”. Quindi, la rivelazione: “Non è che lo facevamo nel box, non in moto, quello sì che sarebbe strano. I piloti hanno un’area per loro con una camera e un letto. Soltanto che ci sono le prove (riferendosi alle prove di Moto GP ndr…).

La storia d’amore con Valentino Rossi

Il pilota e la modella sono una coppia dal 2018 e, come ha spiegato Francesca, la loro storia d’amore è nata proprio nel “famoso” paddock che la Novello - parlando con Diletta - ha descritto come “un paese con 20-30 team”. Lui era già un famoso pilota di Moto GP, lei, invece era un’ombrellina. Quindi, ha proseguito: “Ci sono anche donne che lavorano nell’hospitality o si occupano della comunicazione dei team o della stampa. Ma principalmente è un paese maschile, un posto dove ci sono tanti uomini: meccanici, piloti, capi tecnici. E poi ci sono le ombrelline, io ero una di loro: così è nata la mia storia d’amore con Valentino”. Infine ha concluso: “I piloti hanno così tanto da fare che non hanno tanto tempo da dedicare alle ombrelline. Quindi, in realtà, non c’è tutto questo gran sesso. Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene”.

Francesca e la scoperta della gravidanza

Come già anticipato, Francesca e Valentino sono i genitori della piccola Giulietta; così, ha raccontato come è stato scoprire di stare aspettando un figlio: “Non stavamo cercando un bambino, e non era neanche il momento più giusto: Valentino stava smettendo di correre, io avevo appena cambiato agenzia e avevo un sacco di progetti nuovi, tranne quello di diventare mamma”. È per questo che la notizia della gravidanza inizialmente l’ha mandata in crisi: “Ho pianto quattro giorni di seguito”, ha continuato.

E ancora: “Vale invece non aveva ancora smesso di correre, aspettava un segnale o il momento giusto per smettere. Lui nel weekend aveva una gara, io ho detto: non vado a dirgli che sono incinta. Lui fa la gara, va molto forte, durante la gara fa una bella caduta. Nel momento in cui lui è nella ghiaia si dice 'smetto di correre'. Lo ha scelto nello stesso momento in cui ho scoperto di essere incinta. È tornato a casa la domenica e voleva dirmi della sua decisione, io gli volevo dire della gravidanza: alla fine ci siamo trovati, ed era quello il momento, si incastrava tutto”. Poi, la dolce conclusione: “Giulietta poi è nata esattamente il 4 marzo, ed era il primo weekend di Moto GP senza Valentino. Lui ha guardato quella prima gara in cui non era protagonista con Giulietta in braccio”.

Il desiderio di una seconda gravidanza

L'intervista con l'amica Diletta Leotta è stata anche un'occasione per tirare le somme, fare bilanci e soprattutto per dare spazio a qualche riflessione. Quindi, Francesca ha assicurato che Giulietta non rimarrà figlia unica: “Sicuramente avrà un fratello o una sorella. Io sono cresciuta come sorella, ho avuto la fortuna di condividere, di dividere, di non avere tutto per me: una cosa che nella crescita fa la differenza, soprattutto in una situazione come quella di Giulietta, che è la principessina di casa”. Francesca, infatti ha un grande desiderio: “Mi piacerebbe avere un maschio, semplicemente per fare un'esperienza diversa”.