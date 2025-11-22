Famiglia in ansia per Britney Spears: "Situazione preoccupante, non riusciamo ad avvicinarla"

Alcune foto scattate di recente a Britney Spears hanno alimentato la preoccupazione di milioni di fan sparsi in tutto il mondo circa le sue reali condizioni di salute: stando a quanto riferito dal Daily Mail, a essere allarmati sarebbero tuttavia anche gli amici intimi e i familiari della celebre cantante, in ansia per il fatto di non riuscire neppure ad avvicinarla.

Le immagini diffuse dal tabloid britannico mostrano l'artista, visibilmente alterata, uscire dall'enoteca Stonehaus a Westlake Village, in California, con un flute da champagne pieno di vino in mano, e poi salire a bordo della propria autovettura e mettersi al volante in condizioni evidentemente non adatte alla guida. I testimoni raccontano che un membro dello staff del locale l'ha aiutata a caricare tutti i suoi effetti personali sul sedile del passeggero: pochi istanti dopo la Spears è sfrecciata via a bordo della sua BMW nera.

Un episodio, questo, che fa il paio con un altro avvenuto due settimane fa: dopo un ultimo brindisi nel ristorante messicano Red-O a Thousand Oaks, la cantante, come documentato in un video esclusivo del Daily Mail, si era messa alla guida, sbandando pericolosamente e compiendo manovre azzardate per poi immettersi nel traffico.

Queste due vicende non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei suoi amici più stretti e dei familiari. "È molto angosciante. È davvero un incubo sapere che stanno succedendo cose che potrebbero metterla in pericolo. Non c'è assolutamente nulla che possiamo fare per aiutarla" , spiega un parente, rimasto anonimo, al tabloid britannico. Impossibile, dunque, riuscire anche solo ad avvicinare la cantante, come contattarla telefonicamente. "Dopotutto, è ancora ingenua” , prosegue la fonte del Daily Mail, “non sta agendo nel suo interesse e non è circondata da persone che lo facciano. Sono preoccupata e so che anche il resto della famiglia lo è”.

“Non si può andare avanti finché non succederà qualcosa di orribile, nessuno sta facendo nulla per darle l'aiuto di cui ha bisogno” , spiega un altro congiunto, “le stanno semplicemente lasciando fare quello che vuole” .

“Questa è la ricetta perfetta per il disastro”

“nessuno vuole assumersi la responsabilità e coloro che vogliono aiutare non riescono ad avvicinarla. Una situazione a dir poco allarmante”.

, aggiunge in conclusione,