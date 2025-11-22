Famiglia in ansia per Britney Spears: "Situazione preoccupante, non riusciamo ad avvicinarla"

Alcune foto scattate di recente a Britney Spears hanno alimentato la preoccupazione di milioni di fan sparsi in tutto il mondo circa le sue reali condizioni di salute: stando a quanto riferito dal Daily Mail, a essere allarmati sarebbero tuttavia anche gli amici intimi e i familiari della celebre cantante, in ansia per il fatto di non riuscire neppure ad avvicinarla.
Le immagini diffuse dal tabloid britannico mostrano l'artista, visibilmente alterata, uscire dall'enoteca Stonehaus a Westlake Village, in California, con un flute da champagne pieno di vino in mano, e poi salire a bordo della propria autovettura e mettersi al volante in condizioni evidentemente non adatte alla guida. I testimoni raccontano che un membro dello staff del locale l'ha aiutata a caricare tutti i suoi effetti personali sul sedile del passeggero: pochi istanti dopo la Spears è sfrecciata via a bordo della sua BMW nera.
Un episodio, questo, che fa il paio con un altro avvenuto due settimane fa: dopo un ultimo brindisi nel ristorante messicano Red-O a Thousand Oaks, la cantante, come documentato in un video esclusivo del Daily Mail, si era messa alla guida, sbandando pericolosamente e compiendo manovre azzardate per poi immettersi nel traffico.
Queste due vicende non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei suoi amici più stretti e dei familiari."È molto angosciante. È davvero un incubo sapere che stanno succedendo cose che potrebbero metterla in pericolo. Non c'è assolutamente nulla che possiamo fare per aiutarla", spiega un parente, rimasto anonimo, al tabloid britannico. Impossibile, dunque, riuscire anche solo ad avvicinare la cantante, come contattarla telefonicamente. "Dopotutto, è ancora ingenua”, prosegue la fonte del Daily Mail, “non sta agendo nel suo interesse e non è circondata da persone che lo facciano. Sono preoccupata e so che anche il resto della famiglia lo è”.
“Non si può andare avanti finché non succederà qualcosa di orribile, nessuno sta facendo nulla per darle l'aiuto di cui ha bisogno”, spiega un altro congiunto,“le stanno semplicemente lasciando fare quello che vuole”.“Questa è la ricetta perfetta per il disastro”, aggiunge in conclusione, “nessuno vuole assumersi la responsabilità e coloro che vogliono aiutare non riescono ad avvicinarla. Una situazione a dir poco allarmante”.