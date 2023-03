"Fantascienza...". L'assurdo volo di Gianluigi Nuzzi, cosa è successo

Duecentocinquanta euro per rinunciare al volo e scendere. È la cifra che i passeggeri del volo Ita da Londra a Milano Linate si sono visti offrire dalla compagnia aerea con la quale stavano volando, quando tutti erano già a bordo. L'aereo non poteva decollare a causa di forti raffiche di vento e per partire il pilota dell'aeromobile ha chiesto cinque volontari, che rinunciassero al volo per alleggerire il peso complessivo del velivolo. Una vicenda surreale di cui è stato protagonista, suo malgrado, il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi.

Il conduttore di Quarto Grado ha documentato quanto stava accadendo a bordo con un video poi condiviso sulla sua pagina Instagram. “ Siamo bloccati nell'aereo da due ore perché, dicono, c'è vento e l'aereo pesa troppo. E cercano cinque volontari - quattro uomini e una donna - che scendano. Fantascienza ”, ha scritto sulla sua pagina ufficiale Gianluigi Nuzzi.

Cosa è successo a bordo

Nel filmato, che dura poco meno di un minuto, si vede una passeggera, la giornalista Alessia Tarquinio, che traduce la richiesta avanzata dalla compagnia all'altoparlante. " Ai volontari verrà dato un rimborso. Ripeto servono quattro uomini e una donna che scendano", chiarisce mentre tra i passeggeri si scatena il malumore, poi qualcuno ironizza: "Il comandante e le hostess ".

Il video si interrompe quando la donna, che stava traducendo la richiesta della hostess, chiede che cifra la compagnia è disposta a pagare per la rinuncia al volo. Nuzzi ha risposto successivamente ad alcuni commenti increduli dei suoi follower, spiegando di essere ancora fermo in aeroporto perché nessuno aveva accettato i 250 euro proposti. “ Ma è uno scherzo”, ha chiesto una utente mentre un altro sottolineava la surreale richiesta di genere ( “Il peso si accorge del genere?) e il giornalista ha replicato : “Magari ”. La situazione, però, nel giro di poco si è ulteriormente complicata.

Il video di Nuzzi su Instagram