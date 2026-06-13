Federica Panicucci, la laurea a 58 anni: “Il segreto? Studio, disciplina, curiosità e desiderio"

Il sorriso dipinto sul volto, la corona d’alloro in testa e la tesi stretta tra le mani. Federica Panicucci festeggia così la laurea in Scienze e tecniche psicologiche. La conduttrice ha condiviso il traguardo raggiunto, pubblicando una foto sulla sua pagina Instagram: “Grata, emozionata e felice”.

Federica Panicucci ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per questo importante risultato ottenuto a 58 anni. “Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio”, ha scritto la conduttrice che, dopo il diploma, aveva scelto di non proseguire gli studi universitari, salvo poi decidere di rimettersi in gioco e iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

“Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita, e per questo ha un sapore ancora più intenso», ha aggiunto per poi concludere con parole cariche di soddisfazione: “Grata, emozionata e felice”. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Federica Panicucci non aveva mai raccontato pubblicamente di aver ripreso il percorso di studi e aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua decisione.

Per festeggiare la laurea la conduttrice di “Mattino Cinque” ha condiviso sui social network alcuni scatti della giornata, che ha vissuto al fianco dei suoi cari, i figli Sofia e Mattia, e il compagno Marco Bacini. Dopo la discussione della tesi i festeggiamenti sono proseguiti in un ristorante di sushi a Milano.

Per l'occasione non sono mancati i tradizionali confetti rossi e una torta con la scritta “Congratulazioni”. A corredo del post pubblicato dalla neo dottoressa sono arrivati anche numerosi messaggi di stima e affetto da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Simona Ventura e Cristina Chiabotto.