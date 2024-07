Radio Deejay, le nozze, la nascita dei due figli: la storia d'amore tra Mario Fargetta e Federica Panicucci

Federica Panicucci e Mario Fargetta alla festa della rivista Tv Sette (Milano 2003)

La storia d'amore tra Mario Fargetta e Federica Panicucci è stata una delle più belle degli anni '90. Nel pieno del successo televisivo, Federica Panicucci conobbe il disc jockey in radio e la loro relazione fece subito scalpore sulle riviste di cronaca rosa. Dopo dieci anni di fidanzamento Fargetta e Federica Panicucci si sposarono e dalla loro unione nacquero Sophia e Mattia. Quasi come un fulmine a ciel sereno, però, la coppia annunciò il divorzio a un passo dal decimo anniversario di matrimonio.

L'incontro a radio Deejay

È il 1996. Federica Panicucci è reduce dalla conduzione di "Smile", programma cult di Italia1, al fianco di Stafano Gallarini e Terry Schiavo. La Rai la chiama a presentare "Arrivano gli uomini" su Rai1 insieme ad Adriano Celentano, ma Federica è anche corteggiata dalla radio, così approda su Deejay con il format domenicale "Dear Deejay". Negli studi dell'emittente radiofonica, Federica si incrocia spesso con Mario Fargetta, veterano di Deejay, e tra i due scocca la scintilla.

La frequentazione lontano dai riflettori

Mario e Federica iniziano a frequentarsi ma cercano di mantenere il loro sentimento lontano dai riflettori anche perché la Panicucci è impegnatissima in tv sia in Mediaset (con "Jammin" e "Telemania") sia in Rai (con le serate speciali Pavarotti International e Premio TV - Premio regia televisiva e con il nuovo format "Il ballo delle debuttanti"). Anche Mario Fargetta è impegnato in un nuovo progetto musicale. È il 1998 e insieme a Alex Farolfi e alla cantante americana Maya Days fonda il gruppo musicale The Tamperer Featuring Maya producendo l'album "Fabulous".

Il passaggio in Rai, l'affetto dei fan

Il 2000 rappresenta un anno di svolta per Federica, che firma un contratto in esclusiva con la Rai che la legherà a viale Mazzini per cinque anni con tre programmi "rosa" legati all'amore e alle relazioni: "Affari di cuore", "Batticuore" e "Scherzi d'amore". Intanto con Mario la relazione prosegue a gonfie vele e la coppia si mostra spesso agli eventi pubblici tra sfilate, feste e presentazioni musicali per la gioia dei paparazzi e per quella dei fan. Mario e Federica, infatti, sono una delle coppie più seguite del momento.

La nascita di Sofia

All'inizio del 2005 Federica è impegnata con il programma comico su Rai2 "Bulldozer" e proprio negli studi televisivi scopre di essere incinta del suo primo figlio. La conduttrice ha 38 anni e si sente pronta a diventare madre tanto che, dopo la nascita di Sofia, venuta alla luce il 10 settembre 2005, dichiara in una intervista rilasciata a Chi: "Vivo in uno stato di grazia. Credo di essere diventata madre al momento giusto". L'arrivo della piccola non scalfisce l'amore con Mario e la coppia progetta le nozze.

Il matrimonio un anno dopo

Il giorno del "sì" arriva nove mesi dopo la nascita di Sofia. Dopo dieci anni di fidanzamento Mario Fargetta e Federica Panicucci si sposano nella splendida cornice di Villa Borromeo di Cassano d'Adda alla presenza di decine di inviati vip. Il matrimonio è elegante e raffinato e attorno alla coppia si stringono parenti e amici come Max Biaggi e Eleonora Pedron, Nek, Paola Perego, Cristina Parodi e Giorgio Gori. Il 2006 per Federica rappresenta, però, anche un anno di grandi cambiamenti lavorativi: torna in Mediaset e approda su R101.

La nascita di Mattia

Tre mesi dopo le nozze, Federica Panicucci annuncia di essere incinta del secondogenito. Mattia nasce il 27 giugno 2007 all'ospedale La Madonnina, dove era nata due anni prima la sorellina Sofia. Per la Panicucci è un'estate di relax e mare. La conduttrice si trasferisce in Versilia per godersi i figli e la seconda maternità ma in autunno torna di nuovo in tv con "Candid Camera" e lo show "Mi raccomando". Fargetta è invece impegnato con nuove produzioni musicali.

La famiglia perfetta

Per i fan e per la stampa Federica e Mario incarnano la coppia perfetta. Su di loro mai un gossip, ma solo tante foto di famiglia soprattutto delle vacanze che la coppia trascorre quasi sempre a Forte dei Marmi, dove Panicucci e Fargetta sono di casa in estate. Riviste come Oggi, Gente e Chi dedicano a Federica e Mario decine di copertine tra il 2007 e il 2012, anno nel quale iniziano a circolare le prime voci di crisi.

Le voci di una crisi

È il settimanale Oggi a lanciare una pruriginosa indiscrezione sulla presunta crisi tra Federica e Mario: "Sembra che in casa Panicucci-Fargetta la vita non sia così serena. C'è chi dice che Mario non si comporti proprio da marito modello. E sempre gli stessi gossippari sostengono che Federica fa buon viso a cattivo gioco per evitare scandali". L'indiscrezione fa ben presto il giro del web alimentando rumor e innescando inevitabilmente la risposta dei diretti interessati. Federica su Twitter allontana ogni dubbio parlando di "fake news".

L'addio definitivo

Tre anni dopo la smentita, l'avvocato Giulia Bongiorno, che segue Federica Panicucci, annuncia il divorzio tra Mario Fargetta e la moglie: "Con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall'aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli. Anche se non saranno più moglie e marito resteranno sempre e comunque genitori e faranno del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione". È l'unico commento che la coppia rilascia sulla separazione, che da quel momento viene gestita nelle sedi opportune lontano dal clamore mediatico.

Federica Panicucci e Mario Fargetta oggi

I motivi alla base del divorzio non sono mai stati resi noti dalla coppia.

Nel 2020, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Federica rivelò: "A un certo punto ci siamo chiesti se fossimo felici e la risposta è stata: 'Forse no, forse non siamo felici'". Oggi Federica Panicucci è felice al fianco di Marco Bacini, con il quale ha una relazione da ben sette anni. Della vita privata di Mario Fargetta, invece, non si conoscono dettagli.