Federico Chiesa e Daniele Rugani, se la proposta di nozze è social

Hanno scelto lo stesso giorno Federico Chiesa e Daniele Rugani per fare la proposta di nozze alle rispettive fidanzate. I due calciatori, che dal 2020 giocano insieme nella Juventus, sono compagni di squadra ma anche di un piccolo pezzo di vita, che oggi li accumuna. Nelle scorse ore Rugani prima e Chiesa poco dopo hanno condiviso sui loro profili social la proposta alle loro compagne, Michela Persico e Lucia Bramani, e i post sono diventati virali in brevissimo tempo.

Daniele Rugani e Michela Persico, la proposta

Il primo a condividere su Instagram la gioia per il "sì" è stato Daniele Rugani. Il difensore bianconero ha scelto di fare la proposta durante una serata trascorsa in compagnia di altri amici al concerto, che Calcutta ha tenuto al Pala Alpitour sabato scorso. Sugli spalti dell'evento, ripreso dai telefonini degli amici, Rugani ha preso per mano la fidanzata Michela Persico e, visibilmente emozionato, si è inginocchiato di fronte a lei con un solitario tra le mani e le ha fatto la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?". Baci, abbracci e lacrime ma la risposta è tardata ad arrivare e Daniele Rugani ha scherzato mentre metteva l'anello all'anulare della fidanzata: "Ma la risposta?". E la replica non poteva che essere "sì". Il video dell'intera scena è stato caricato sui social dalla conduttrice, che ha commentato così la sorpresa: "Ieri al concerto iniziò tutto così. In queste foto non mi aspettavo ancora nulla. Amici, musica e divertimento… poi". Michela Persico e Daniele Rugani fanno coppia fissa da 2016 e nel 2020 hanno accolto il primo figlio, Tommaso.

Federico Chiesa e Lucia Bramani, la proposta

Meno eclatante ma comunque social la proposta di Federico Chiesa alla fidanzata Lucia Bramani. L'attaccante bianconero ha scelto Venezia come cornice per chiedere la mano alla donna che, da circa un anno, è al suo fianco. Dopo la trasferta a Genova, Federico e Lucia si sono concessi due giorni di relax in Laguna e è qui che il calciatore ha sorpreso la compagna. A settantacinque metri di altezza sul campanile di San Giorgio, Chiesa si è inginocchiato e ha messo l'anello al dito di Lucia. Oltre a loro non c'era nessuno a documentare la scena, ma la coppia ha voluto condividere comunque il momento di gioia con i propri fan, pubblicando su Instagram un selfie, nel quale la Bramani mostra il brillante e Federico esulta: "Ha detto sì!". La relazione tra la modella e il calciatore è iniziata lo scorso anno, pochi giorni prima del grave infortunio al ginocchio dello juventino. A marzo 2022 il giocatore bianconero ha ufficializzato sui social la relazione che, a quanto pare, è diventata così profonda da spingere Chiesa a fare il grande passo.