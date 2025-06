Fedez-Clara, il gesto della Ferragni che non è sfuggito ai fan

Il presunto flirt tra Fedez e Clara, protagonisti peraltro anche di una collaborazione artistica nella canzone "Scelte Stupide", continua a tenere banco e probabilmente diventerà un tormentone estivo molto più del brano firmato dai due cantanti.

Tra foto vere di baci o così interpretabili solo a causa di problemi di inquadratura, fidanzamenti che si interrompono e fan della coppia già protagonisti di voli pindarici, c'è un po' tutto quello che finisce tradizionalmente nel calderone del gossip, in grado di alimentarsi in modo autonomo e senza troppo bisogno di ulteriore combustibile.

Non solo le foto insieme e gli avvistamenti sempre più frequenti, presumibilmente giustificabili per il fatto che i due cantanti si trovano in una fase di forte promozione del loro brano, ora arriva anche una parodia di "Scelte Stupide" diventata in breve virale sul web. A realizzarla Valentina Barbieri e Thomas Basilico, coppia peraltro già nota anche grazie a riuscitissime parodie sui Ferragnez negli scorsi anni. In questo caso il ragazzo assume ancora una volta il ruolo di Fedez, ma dall'altra parte invece di Chiara Ferragni, Valentina, entrata a far parte grazie alle sue imitazioni del cast del "Gialappa's Show", veste i panni di Clara: il brano "Ascelle Sudice" potrebbe diventare un tormentone estivo al pari, se non anche in modo superiore, alla sua versione originale.

Ed è proprio tra i commenti in calce al breve video di Valentina e Thomas che i più attenti fan non hanno potuto fare a meno di notare un elemento inatteso, ovvero il like di Chiara Ferragni. Vero è che ormai i due ex Ferragnez hanno da tempo preso strade diverse e continuano a vivere la propria vita indipendentemente l'uno dall'altra, tra tempo trascorso coi figli e flirt reali o attribuiti dai media a causa di foto sospette o frequentazioni assidue.

Eppure, quello che potrebbe

apparire come un gesto assolutamente innocuo, a tanti ha trasmesso il sapore di una frecciatina tirata dall'influencer al suo ex marito. Che le intenzioni fossero quelle oppure no, tutto è lecito per rinfocolare il gossip.