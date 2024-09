"Venezia? Silvio perfetto, ci vanno cani e porci". La frecciatina di Fedez a spasso con il cane

Ascolta ora 00:00 00:00

Finite le vacanze in Costa Smeralda, Fedez fa ritorno a Milano in compagnia di Silvio, il suo adorato cucciolo di golden retriever, e fra un video e un selfie è scappata pure la battuta, abbastanza tagliente, al padre Franco. Ad essere tirata in ballo è stata la celebre Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2024.

Ritorno a Milano

Dopo il soggiorno in Sardegna, Federico Lucia, in arte Fedez, ha fatto ritorno a Milano. Lasciati i piccoli Leone e Vittoria a mamma Chiara Ferragni, il rapper ha ripreso la sua routine cittadina, immortalata in un video, così da essere condivisa con i fan. In una serie di Storie su Instagram, il cantante si è fatto vedere insieme al suo cane, con quale condivide coccole e passeggiate. Il cucciolo, chiamato Silvio, ha un carattere davvero amabile, e durante le passeggiate scodinzola festoso a tutti, ottenendo complimenti e carezze. I seguaci di Fedez adorano la bestiola, tanto da seguire con interesse le sue avventure.

In uno dei video condiviso sui social dal rapper, si vede il cucciolo color miele passeggiare col padrone per le strade del capoluogo meneghino. Silvio riesce a fare amicizia proprio con tutti e nel filmato lo si vede rimediare una carezza da parte di una signora che si sta spostando in bicicletta nei pressi del Castello Sforzesco. "King Silvio è tornato in città e arrivano le prime pretendenti" , commenta Fedez. La signora in bici, infatti, tiene la sua cagnolina nel cestino del mezzo a due ruote, e propone: "Dobbiamo farli sposare!". " Signora si deve mettere in fila perché Silvio non scherza ", è la risposta divertita del rapper.

La battuta sulla Mostra di Venezia

Fedez compare poi nuovamente in un selfie che lo ritrae a torso nudo allo specchio, così da mettere in mostra gli addominali. "Vabbe', pure il padrone di Silvio non male" , commenta, dando un giudizio positivo alla propria immagine. Parlando con i suoi follower, il rapper ha poi spiegato che nel corso della giornata odierna, domenica 1 settembre, è prevista la sua presentazione al Festival del Cinema di Venezia, dove si stanno recando numerose celebrità da tutto il mondo.

Proprio questa è stata l'occasione per la frecciata.

Silvio è l'unico accreditato visto che ci vanno cani e porci".

"Che lingua tagliente".

Fedez ha infatti chiesto un parere in merito al padre Franco, che ha così commentato: "Una frecciata in piena regola, al quale l'artista ha commentato: