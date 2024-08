L'estate "bollente" di Fedez: chi è Luna Shirin Rasia, nuova fiamma del rapper

Ascolta ora 00:00 00:00

È un’estate decisamente “bollente” per Fedez che, fresco di separazione da Chiara Ferragni, trova il tempo di passare da un flirt all’altro. Così, dopo l’avvistamento con Garance Authiè e dopo quello con Sveva Magatti – oltre che le voci che lo vedevano vicino all’influencer Giulia Ottorini – adesso è tempo di una nuova fiamma per il rapper. Stiamo parlando di Luna Shirin Rasia, ex fidanzata di Michele Merlo, con la quale il settimanale Chi ha paparazzato Federico Lucia al largo della Sardegna.

Fedez e la sua nuova fiamma

Archiviato il matrimonio con l'imprenditrice cremonese, Fedez sembrerebbe deciso a vivere la sua estate all’insegna della spensieratezza. Così, quando non è in compagnia dei figli Leone e Vittoria, il cantante si fa trasportare dalla passione. È per questo che al largo della costa sarda, Fedez e Luna si lasciano andare a tenere effusioni e non solo. Tra baci e abbracci, la complicità cresce e sfocia in un continuo stuzzicarsi a vicenda.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, sembrerebbe che il rapper abbia iniziato a seguire Luna sui social nei giorni scorsi; poi, l’incontro in un locale della Sardegna e la passione esplosa in barca. La “coppia” è insieme al gruppo di amici di Fedez: Francesco Sutera, Alessandro Sutera, e Fabiano Capuzzo, esponente della Curva Sud del Milan; e ancora, Alex Cologno, Eleonora Sesana, assistente personale di Fedez, e Giulia Ottorini, influencer con 1,3 milioni di follower su Instagram e star di OnlyFans, recentemente “indiziata” come possibile nuova fiamma di Federico Lucia.

Chi è Luna Shirin Rasia

La modella italo-venezuelana, di 23 anni, è originaria di Bologna ed è figlia di madre venezuelana e padre italiano. È stata legata sentimentalmente al cantante di Amici Michele Merlo, tragicamente scomparso nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. Dopo aver studiato Economia, ha vissuto per alcuni anni a Fuerteventura, nelle Isole Canarie, per poi fare ritorno in Italia.

L’estate di Fedez

Soltanto qualche settimana fa, il rapper era stato avvistato in una masseria in Puglia insieme a Sveva Magatti e, in precedenza la sua fiamma sembrava essere Garance Authié, con la quale era stato fotografato per diverse settimane di seguito. Come se non bastasse, recentemente, è emerso anche il nome di Giulia Ottorini che, tuttavia, è stata definita semplicemente un'amica del rapper.

Nel frattempo, continuano a circolare le voci sulla nuova relazione di Chiara Ferragni con l’imprenditore. Insomma, un’estate davvero turbolenta per una delle coppie più chiacchiarate di sempre.