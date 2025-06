Fedez regala "tarocchi" ai figli: botta e risposta con la Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un piccolo episodio che potrebbe creare un grande dibattito. Fedez torna a parlare della sua ex moglie e, come spesso accade, le parole sono tutto tranne che positive. Durante l’ultima puntata del podcast che conduce insieme a Mr. Marra, il rapper milanese ha raccontato un piccolo aneddoto che riguardava sia i suoi figli sia la nota influencer.

Chiacchierando con l’ospite Orietta Berti, il cantante ha rivelato di aver comprato ai suoi figli i Lububu, ovvero i pupazzi che spopolano sui social e fra i bambini. Il motivo di questo botta e risposta a distanza di fuoco, quindi, è presto detto. “I miei figli collezionano i Labubu, ma gliene ho comprati tarocchi”, ha raccontato Fedez. Il cantante ha poi rivelato che Chiara Ferragni avrebbe detto ai bambini che i giocattoli erano falsi. Il problema di questi giochi, infatti, è che il prezzo base si aggira intorno ai 20 euro ma spesso, per le collezioni, arrivano addirittura a 200 euro. Oppure, come se non bastasse, alcuni pezzi rari sono venduti al prezzo di 800 euro. Insomma, una passione molto costosa che però, evidentemente, ha attirato anche i figli del rapper. Da una parte Vittoria e dall’altra Leone.

Una moda che non ha convinto affatto l’ex moglie. “Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche – ha aggiunto -. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi. Però questo mi giustifica comprare cose contraffatte, credo.

Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi”. Una frecciatina diretta proprio alla Ferragni che, stando al racconto del cantante, avrebbe descritto il padre dei suoi figli come una persona che regala addirittura giocattoli falsi.