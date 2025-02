Fedez supplica Corona prima di Sanremo, poi la rabbia: “Sei un infame"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il crollo psico-fisico prima di Sanremo, i retroscena durante le sue esibizioni e, ovviamente, le emozioni del suo festival. Ma non solo. Ad emergere sono le vicende private, le telefonate con Fabrizio Corona e la rabbia per le sue ultime puntate che riguardano Chiara Ferragni. Il noto youtuber Ale Della Giusta, con un documentario esclusivo, ha raccontato l’avventura sanremese del rapper milanese tra alti e bassi.

Il crollo emotivo prima di Sanremo

Il video, che dura in totale poco meno di mezz’ora, racconta il dietro le quinte del festival di Fedez. Il video comincia con lo youtuber che racconta il crollo emotivo del rapper. “Arrivo sotto casa di Federico, pronto per le prove, ma c’è qualcosa che non quadra. Il suo umore non è dei migliori e conoscendolo da un po’ so che c’è qualcosa che non va. Lui era a tanto così da abbandonare il Festival” , spiega il content creator che poi pubblica un audio esclusivo inviato dallo stesso cantante. “Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi", si sente dall’audio. Il motivo è presto detto. Fabrizio Corona aveva appena pubblicato la seconda puntata di 'Falsissimo', incentrato sull'ex moglie Ferragni e sui presunti tradimenti di lei, alla vigilia del Festival di Saremo 2025.

La telefonata a Fabrizio Corona

Una puntata che Fedez ha provato in qualsiasi modo di bloccare. Il cantante contatta Fabrizio Corona, prima del Festival di Sanremo chiedendogli di smettere di pubblicare altri contenuti sulla sua vita privata. Il rapper spiega allo youtuber: "Io gli ho detto 'non so più come dirtelo, Fabrizio mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire nulla, pensa anche ai miei figli". Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”. Poi, a stretto giro, arriva la telefonata in diretta con Corona, dove l’ez re dei paparazzi assicura al cantante che “è una puntata che tratta della roba giuridica di Chiara Ferragni, non c’entra niente con la puntata scorsa, è un’altra roba" . Niente da fare. Fedez scopre che il video, in realtà, era incentrato in larga parte sui presunti tradimenti dell’ex moglie.

"Io ti ho chiesto 'Mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara sui tradimenti e i ca**i suoi?. Sei proprio un pezzo di me**a. Mi dispiace dirtelo, ma sei proprio un infame".

Da qui la replica in diretta del rapper documentata dal video di Ale Della Giusta: