Ferragni, Fiorello, Sanremo: Amadeus ne ha per tutti

Mancano esattamente sei giorni all'inizio del festival di Sanremo e i riflettori, oltre che sugli artisti e sulla musica, sono inevitabilmente puntati su di lui: Amadeus. I motivi sono tanti. Perché è il suo quinto Festival consecutivo; perché (forse) sarà l'ultimo (almeno per il momento); perché il peso degli ascolti è sulle sue spalle (frutto delle sue scelte artistiche) e perché, se qualcosa andrà storto e arriveranno le critiche, lui sarà inevitabilmente bersaglio e parafulmine. Ma Amadeus è pronto a tutto. "Se ci saranno problemi tecnici? Si risolvono, per altri rischi, non dipende da te e ti ci devi abituare", ha confessato il conduttore nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, che gli ha dedicato la copertina del prossimo numero.

Nella lunga chiacchierata Amadeus ha parlato poco di Sanremo 2024 e tanto di sé stesso, ma del resto in assenza di musica (almeno fino al 6 febbraio) e a quanto pare anche di polemiche (neppure mezza) non rimane che parlare di lui, delle sue passioni (l'oroscopo), dell'adorata moglie ("Giovanna è la mia sicurezza") e di quei sassolini nelle scarpe, che si è voluto togliere pubblicamente. Il primo? Verso chi lo ha "abbandonato" quando non era più all'apice del successo. "Gli amici li vedi nel momento del bisogno. Quando va tutto bene, tutti salgono sul tuo carro. Ma è quando le cose vanno male che ti accorgi di chi ti è amico davvero. Il mio carro è rimasto vuoto molte volte e proprio per questo la vita mi ha insegnato a selezionare. Ero troppo buono. Fiorello c'è sempre stato", ha detto Amadeus senza però fare i nomi di chi si è dileguato quando per lui le cose andavano male.