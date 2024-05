Il figlio di Amadeus sarà all’Eurovision come "infiltrato speciale"

Fervono i preparativi per l’Eurovision del 2024. La kermesse che celebra tutta la musica europea è ai nastri di partenza. Tre serate – in onda anche su Rai Due e Rai Uno – dal 7 maggio e in diretta da Malmo per uno sguardo di cuore e di pancia alla grande tradizione dell’Eurovison Song Contest che, da qualche tempo, è diventato un appuntamento fisso anche per l’Italia. Quest’anno sarà Angelina Mango con La Noia a rappresentare il nostro Paese, e per la ex stella di Amici che ha avuto un successo stratosferico nel corso dell’ultimo anno, è il coronamento di un sogno. L’evento, di sé, è molto seguito sia dai giornalisti del settore che dalle radio. Tra i tanti volti noti che saranno presenti all’Eurovision ci sarà anche un “infiltrato speciale”, ovvero José Sebastiani che è il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo.

La notizia è rimbalzata in rete nelle ultime ore. Il figlio dell’ex re di Sanremo – che solo qualche settimana fa ha deciso di lasciare la Rai per seguire nuovi stimoli creativi su Nove – è stato scelto per far parte di un gruppo dei ' 40 adolescenti ancora senza pass' e partire alla volta della Svezia per diventare speaker del podcast Stonati, e seguire da vicino tutte le fasi salienti dell’Eurovision. Si tratta di un progetto molto importante per i giovani che sognano il lavoro di podcaster e, in particolare quello promosso da Stonati, racconta, direttamente dal luogo, il lato pop, glamour e top secret dell'evento musicale più seguito di tutta l'Europa. Il podcast è realizzato per Raiplay Sound da Radioimmaginaria, diretto e condotto proprio da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. E Josè Sebastiani entra di diritto nella rosa dei candidati. Un grande riconoscimento per un giovane talento a cui piace la musica e il mondo dei social. Già attivo su Instagram e TikTok, il ragazzino è conosciuto molto bene dagli addetti ai lavori. E per uno come lui che adora conoscere nuovi artisti e vivere nuove esperienze, quella dell’Eurovision cade proprio a fagiolo.

Da quel che sembra, José sembra proprio intenzionato seguire le orme del padre, che prima di lui si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo proprio grazie alle radio. Prima di partire per l’Eurovision, però, da diverso tempo la giovane promessa era già uno speaker di Radioimmaginaria (la stessa che lo vedrà inviato in Svezia), dove si diverte a sperimentare con la conduzione di diversi format.

In uno degli ultimi video che sono stati pubblicati sui social, Sebastiani racconta proprio le suepreferite dell'Eurovision 2024.