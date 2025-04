"Un figlio? Ci lavoriamo da un po'". La rivelazione di Berruti sulla relazione con Maria Elena Boschi

Ascolta ora 00:00 00:00

Giulio Berruti, medico e attore, è uno dei concorrenti di Pechino Express. Ma con lui non c'è la compagna, Maria Elena Boschi, onorevole eletta con Italia viva ed ex ministro. Tuttavia, lei è una presenza fissa nei discorsi dell'attore, che si è lasciato andare anche a confidenze particolarmente private sulla loro vita di coppia, rivelando la voglia di mettere al mondo un bambino. " Se non dovessi tornare, vorrei dire a Maria Elena che la amo ", ha detto Berruti nella puntata del 17 aprile tra il serio e il faceto. Pechino Express è un'esperienza particolarmente provante, sicuramente avvincente e ricca di significato, che forse l'attore avrebbe voluto vivere con la sua compagna che, per ovvi motivi, non è lì.

Berruti si è lasciato andare alla confessione dopo essere entrato in contatto con alcuni bambini in Thailandia nel corso del viaggio di "sopravvivenza" con il survivor game. " Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi. È una cosa che vogliamo entrambi: insieme con Maria Elena è un po' che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto ", ha detto l'attore, aprendo il suo cuore alla confidenza intima. Berruti è sembrato vicino alle lacrime mentre raccontava questo particolare aspetto della sua vita. Lui ha di recente compiuto 40 anni mentre l'onorevole ne ha 44, il tempo per creare una famiglia c'è ancora per entrambi ed è comprensibile che dopo tanti anni di fidanzamento vogliano fare quel passo in avanti nella costruzione del proprio nucleo, mentre il matrimonio può attendere ancora.

La loro relazione è iniziata in sordina nel 2020 e sono ormai 5 anni che fanno coppia fissa. Per il ruolo di Boschi, esponente delle istituzioni con un passato ministeriale i due hanno sempre preferito mantenere un profilo abbastanza basso, nonostante i paparzzi che sono sempre stati particolarmente interessati alla loro relazione.

Lui non si è mai cimentato in dichiarazioni politiche da quanto è con Boschi ed è rimasto concentrato sulla carriera da attore ma, soprattutto, da medico, professione che esercita regolarmente nello studio di famiglia, con specializzazione in estetica del sorriso e ortognatodonzia.