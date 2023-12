"Il figlio più piccolo ci ha lasciato". Il dolore della famiglia Barella e l'arrivo di un nuovo figlio

Nicolò Barella e Federica Schievenin sono in attesa del quarto figlio: il primo maschietto. Sono sicuramente giorni di grande emozione per il centrocampista dell’Inter e per l’ex modella; tuttavia, non sono mancate di certo le difficoltà che la coppia ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo. A dare la notizia è stata proprio Federica, attraverso un post su Instagram in cui però, ha anche spiegato di aver attraversato un momento davvero complicato, superato grazie all’amore e all’unione della famiglia.

Le parole di Federica Schievenin

Nicolò e Federica sono sposati dal 2018 ed il loro amore è stato coronato dalla nascita di tre splendide femminucce: Rebecca, Lavinia e Matilde. Adesso, sono in attesa del loro primo figlio maschio. Nel post condiviso con i suoi follower, l’ex modella ha dedicato parole molto importanti al marito che le è stato sempre vicino, dandole manforte e sostegno, in un momento così delicato: “Siete arrivati insieme ed è stata un’emozione immensa. Durante questo viaggio, il più piccolo ci ha lasciato. Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita”, ha scritto Federica.

Poi ha aggiunto: “Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo. Con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice”. Probabilmente, la consorte di Barella fa riferimento, alla perdita di un gemellino e alla perdita di un altro bimbo in una gravidanza precedente. Infine, ha concluso: “Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA”. A questo importante e toccante messaggio, la Schievenin ha corredato una serie di foto che ritraggono le tre sorelline in attesa del piccolo, con indosso la maglia nerazzurra. Inoltre, come si evince dallo scatto, tengono una piccola t-shirt tra le mani anche per il fratellino in arrivo.

Un nuovo inizio per Nicolò Barella

Barella è sicuramente una pedina fondamentale dello scacchiere allenato da Simone Inzaghi; tuttavia, nella prima parte di campionato il rendimento del 26enne è stato inferiore rispetto alla passata stagione. Probabilmente, la causa è da ricercare nel complicato periodo vissuto da Nicolò e dalla sua famiglia. Adesso, però, è tempo di un nuovo capitolo nella vita del centrocampista e, a dimostrazione di questo, il gol segnato nell’ultima sfida vinta dall’Inter contro il Napoli nello stadio Diego Armando Maradona.