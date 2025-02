Belen e quella frecciata a Chiara Ferragni: "Alla fine io..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato i protagonisti del cosiddetto Corona gate, alle prese con la paura di nuovi scoop e sotto la lente d’ingrandimento della stampa. Dall’altro, invece, tutti coloro che possono assistere come spettatori allo spettacolo più interessante degli ultimi giorni. Se nel primo girone rientrano tutti i “dannati” dei presunti dettagli intimi svelati da Fabrizo Corona, nel secondo entra di diritto Belen Rodriguez che, nelle ultime ore, si diverte a pizzicare l’ex coppia più chiacchierata del web.

La storia è nota. Durante la sua trasmissione Corona ha svelato tutti i presunti retroscena intimi che riguardano Fedez da una parte e Chiara Ferragni dall’altra. Dopo avere svelato il ruolo di Angelica Montini, ormai definita da tutti come il vero amore di Fedez mentre era sposato con Chiara Ferragni, Corona ha messo nel mirino anche l’ex moglie del rapper milanese. Corona ha tentato di distruggere l’immagine dell’influencer, riportando a galla il rumor sul presunto tradimento con Achille Lauro.

See Fedez ha confermato una parte delle accuse, lo stesso non si può dire di Lauro e Ferragni. L’influencer milanese ha rimandato al mittente le accuse e, allo stesso modo, Lauro ha parlato di “gossip” che offende addirittura l’imaggine delle donne. Dichiarazioni più o meno smentite che, aldilà della veridicità delle sue conclusioni, hanno alzato un polverone mediatico contro la coppia Fedez-Ferragni che, mediaticamente parlando, esce con le ossa rotta da questa vicenda.

Da qui, come uno spettatore esterno e imparziale, è arrivata la stoccata di Belen Rodriguez. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, mentre si preparava nel camerino per registrare una nuova puntata del suo programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno, la showgirl ha commentato la soap-opera social con una certa ironia. “Comunque alla fine, con tutti questi casini che girano nel gossip, sono stata la più brava di tutti ”, ha detto.

Il riferimento più plausibile è alle rivelazioni di Fabrizio Corona con il quale, tra l’altro, Belen ha avuto una lunga relazione. Ma non solo. Il messaggio firmato Rodriguez sembra essere indirizzato proprio a Chiara Ferragni.