Diffida (e soldi) non fermano Corona. "Svelerò il vero amore di Ferragni"

Ascolta ora 00:00 00:00

In questa storia ci sono più fatti che non tornano che corna. E mentre ci sembra evidente che la mente a tagliola di Fabrizio Corona sarebbe stata degna di ben altro impegno, ci appare altrettanto chiaro che quelle di Fedez e Chiara Ferragni si sono sorprendentemente spinte ben oltre le loro capacità. Tanto che l'influencer è diventata influencer (e che influencer), il rapper è diventato rapper (e che rapper) e il re dei paparazzi è diventato un galeotto. Ma siccome a un certo punto, il mondo raggiunge l'equilibrio, ecco la milionaria bionda firmare un «patto di non belligeranza» (un vero contratto con clausole e penali) proprio con Corona. L'uomo al quale nessuno affiderebbe neppure il proprio Ficus Benjamin per innaffiarlo durante il week end. Eppure, in questa triste vicenda del matrimonio nato già male tra Chiara e Federico Lucia, in questo turbinio di tradimenti, messaggi, ipocrisie e retroscena, la Ferragni avrebbe creduto di poter tenere a bada l'ex re dei paparazzi con una firmetta. Nella scrittura privata, Fabrizio si sarebbe impegnato a non parlar male dell'imprenditrice, né a rivelare cose sul suo conto, pena il pagamento di centomila euro per ogni violazione: al momento siamo già a undici violazioni, che fanno un milione e centomila euro, e che vanno pagati entro sette giorni... Ma come, si fa, santo cielo?!

A) A rendere noto qualcosa di sè a Corona; B) A pensare di metterlo a tacere (Chiara pensava di riuscire a farlo grazie al contrattino, Fedez diventando suo amico); C) A credere che Fabrizio rispetterebbe mai un contratto o che potrebbe mai autocensurarsi difronte a una diffida; D) E (diciamolo, in questo ha ragione lo scalmanato del gossip), a pretendere privacy se sei Chiara Ferragni o Fedez dei quali, da sempre grazie ai social, è nota persino la marca di marmellata usata a colazione dai loro figli...

Fatto sta che adesso Fabrizio si dichiara in possesso di altri gossip su Chiara (nella fattispecie chi sia il suo vero amore con il quale ha avuto una costante relazione) e non ha alcuna intenzione di rinunciare a diffonderli nel corso della prossima puntata del suo «Falsissimo» del 10 febbraio, esattamente ventiquattr'ore prima dell'inizio del Festival di Sanremo al quale partecipano «tutti»: l'ex marito Fedez, l'ex presunto flirt Achille Lauro, l'ex probabile corteggiatore Tony Effe. Il parterre de roi della vita sentimentale di Chiara Ferragni (prima naturalmente dell'avvento di Marco Tronchetti Provera).

Ieri l'influencer a Canale 5 si è ridetta rammaricata per queste vicende e ha spiegato di voler difender i propri figli. Corona, intanto, intende fregarsene delle «scartoffie», un cavaliere (pieno di macchia) che rivendica la libertà di cronaca. E conoscendolo, se ne fregherà.