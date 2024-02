Flirt Ferragni-Trussardi? Lei smentisce. Lui anche: "Ma la conosco da anni"

Il terzo invisibile, ipotetico, sussurrato. Manca ancora la conferma della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni e già si parla di un altro uomo nella vita dell'imprenditrice digitale. Nelle ultime ore ai guai giudiziari e a quelli privati si sono aggiunte anche le voci su una presunta frequentazione tra l'influencer e Tomaso Trussardi.

In realtà il gossip non è nuovo.

Due anni fa, nello stesso periodo, il nome del rampollo di casa Trussardi venne accostato a quello di Chiara Ferragni dal settimanale Oggi. Secondo la rivista Tomaso Trussardi, che stava cercando di superare la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker, si era avvicinato a Chiara Ferragni e la loro presunta amicizia aveva fatto chiacchierare mezza Milano. Oggi come allora, il pettegolezzo è tornato alla ribalta della cronaca rosa con maggiore forza.

Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, il programma di approfondimento condotto da Myrta Merlino su Canale 5, il giornalista Davide Maggio ha insinuato, senza fare nomi, che l'influencer si stia già consolando con un altro misterioso uomo. «Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene», ha detto sibillino in diretta il blogger, suggerendo all'inviato della trasmissione, Michel Dessi�- che già aveva intercettato Fedez - di cercare in piazza della Scala, proprio lì dove si trova il ristorante dell'ex marito della Hunziker. Poi ha dato altri due indizi: «Aggiungerei la passione per gli animali e indagherei su un monastero di benedettine». Le indiscrezioni, tanto pungenti quanto mirate, hanno fatto subito il giro del web, scatenando ipotesi e supposizioni. Il nome di Tomaso Trussardi è stato il più citato sui social e il chiacchiericcio è arrivato all'orecchio dei diretti interessati. Chiara Ferragni ha dato mandato al suo staff di smentire: «Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque, sei anni fa», ha precisato un portavoce dell'imprenditrice all’Ansa. Trussardi su Instagram ha risposto piccato: «Debbo dire ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia, ambo le parti». Aggiunge però che «liquidare tutto ciò con "non lo conosco neanche" è riduttivo e offensivo rispetto a un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Conosciamo Ferragni da quando era una semplice, ma talentuosa "bloggherina"che ancora faticava a essere invitata alle sfilate. Noi, di contro abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni). Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative». Scomodare l'Ansa, conclude, «per uno Tzunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni... non ne combinano una giusta».