"L'alternativa? Terrificante...". Terremoto a Palazzo: Kate nel mirino dopo la foto manipolata

La polemica sulla foto modificata di Kate Middleton non è solo l'ennesimo caso di gossip che colpisce la casa reale inglese, un diversivo per evadere dalle tristi notizie quotidiane che riguardano guerre e gravi problemi del mondo. È un indicatore importante sulla grave crisi che sta attraversando la monarchia inglese dopo la morte di Elisabetta II. Quindi, è un rivelatore della crisi di uno dei Paesi più influenti del mondo. La comunicazione fuori controllo è la cartina al tornasole della debolezza di un Paese e quell'immagine, che è stata clamorosamente "uccisa", ossia declassificata, da tutte le principali agenzie di stampa internazionali, è un segnale evidente che da Buckingham Palace non possono ignorare o derubricare a semplice "errore di comunicazione". Non sono i Ferragnez.

" Una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di Palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l'attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto ", è il commento perentorio di Antonio Caprarica, uno dei maggiori esperti italiani sulle questioni inerenti la famiglia reale inglese. " Se fosse stata un'operazione di camuffamento sarebbe di un'incapacità siderale, altro che 007, dovrebbero rifondare i servizi segreti britannici ", prosegue Caprarica. Questa zoppicante operazione, il fotoritocco maldestro, sono inseriti nel più ampio discorso sulle reali condizioni di salute della moglie del principe William, che lo scorso gennaio è sarebbe stata sottoposta a un intervento addominale. Che non si tratti di tumore, la casa reale si è affrettata dichiararlo immediatamente, subito dopo che hanno iniziato a diffondersi voci sulle ragioni dell'operazione, soprattutto a seguito dei lunghissimi tempi di recupero che sono stati previsti.