Kate, tra dubbi sulla salute e complotti: la foto "rubata" dalla copertina di Vogue

«È sconvolta dal clamore causato da quella che doveva essere una foto di famiglia evidentemente innocente». Così un'amica di Kate Middleton al Mirror racconta lo stato d'animo della principessa dopo il «photogate» che è probabilmente la più grande gaffe della corona negli ultimi anni. Errore di comunicazione, ingenuità di una donna convalescente o piano di palazzo (miseramente fallito) per mostrare una principessa in salute? Ipotesi tutte quante plausibili che hanno comunque scatenato il gossip del Regno Unito come non succedeva da anni con tanto di ipotesi del complotto che non poteva mancare.

Soprattutto sui social network infatti, circola una teoria che non trova conferme di nessun tipo ma fa discutere. Secondo alcuni utenti, in particolare una social media editor, quindi piuttosto avvezza a «giocare » con le foto sui social, il volto della principessa sarebbe lo stesso già visto sulla copertina di Vogue in uno scatto del 2016. La foto poi sarebbe stata solo leggermente elaborata e modificata con un semplice programma di photo editing. La voce ha fatto nel giro di breve il giro del Web ed è stata ripresa anche da alcuni quotidiani internazionali rilanciando i sospetti, soprattutto sul reale stato di salute di Kate.

Il tentativo di mettere a tacere le voci è stato, in ogni caso, la classica toppa peggiore del buco a causa delle contraffazioni evidenti agli occhi degli esperti che hanno smascherato il fake. E così dopo il trend topic «Where's Kate», sui social, adesso è la volta di «Katespiracy» con le varie tesi per spiegarne l'assenza da eventi pubblici. Kensington Palace ha fatto sapere che non pubblicherà la foto originale, probabilmente per evitare di evidenziare le differenze con quella taroccata e per evitare di dare ulteriore risalto al dibattito su quella che i tabloid hanno definito «la più grossa truffa reale del XXI secolo». Quel che è certo, è il mistero sullo stato di salute della principessa, la cui ultima foto (vera) è quella della settimana scorsa, mentre si trovava in auto con il consorte William.La foto, scattata da due fotografi appostati sulla strada vicina alla casa di famiglia dei principi nella tenuta di Windsor, mostra Kate guardare fuori dal finestrino, con il volto che si intravede appena. E adesso, i sudditi reali, aspettano una nuova mossa della principessa per fugare quanti più dubbi possibili.