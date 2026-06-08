Francesca Michielin si sposa, chi è il fidanzato Davide Spigarolo ex campione di salto in alto

Il 2026 è un anno di rinascita per Francesca Michielin. Dopo l’ultimo difficile periodo segnato dai problemi di salute, la cantautrice è tornata sulla scena pubblica con il nuovo album “Magia bianca”, l'annuncio del tour estivo e con una sorpresa: le nozze con il fidanzato Davide.

La coppia aveva scelto di mantenere il massimo riserbo sul matrimonio, ma le pubblicazioni sono comparse nei comuni di residenza di Francesca Michielin e Davide Spigarolo e la notizia data dal Giornale di Vicenza ha fatto ben presto il giro del web. A confermare le imminenti nozze ci ha pensato la madre dello sposo Gabriella Dorio sulla stampa locale: “Saranno nozze in chiesa, una cerimonia senza sfarzo e verrà celebrata qui nel Bassanese entro fine mese”.

Chi è Davide Spigarolo

Originario di Bassano del Grappa, 32 anni, laureato in Scienze motorie, Davide Spigarolo è un osteopata, preparatore atletico e tecnico della Federazione italiana di atletica leggera. Ex atleta di alto livello, ha praticato il salto in alto per oltre quindici anni, raggiungendo il record personale di 2,15 metri e vestendo per quattro volte la maglia della Nazionale italiana. Nel corso della sua carriera sportiva, allenato da Michele Bordignon, ha conquistato un titolo italiano Cadetti nel pentathlon, un titolo italiano Juniores nel salto in alto e due titoli italiani Promesse nella stessa specialità. Conclusa l'attività agonistica a 23 anni, ha intrapreso il percorso professionale nell'ambito della preparazione atletica e dell'osteopatia e oggi è allenatore della sezione salti del Gruppo Atletico Bassano 1948 di Santa Croce. Davide ha ereditato la passione per l’atletica dalla madre Gabriella Dorio, campionessa olimpica dei 1500 metri ai Giochi di Los Angeles 1984.

La storia d'amore

Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono fidanzati da quattro anni, ma l’amicizia era iniziata molto prima. “Si conoscono praticamente dai tempi della scuola e sono cresciuti insieme", ha raccontato la madre Graziella. Le prime foto sui social sono comparse nel 2022, quando la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione e sul profilo Instagram di Spigarolo sono molte le foto che li ritraggono insieme.

Nel 2024, subito dopo la fine dell’esperienza a X Factor come conduttrice, la cantante e il compagno hanno iniziato una convivenza che oggi li ha portati a fare progetti a lungo termine, ma sui dettagli delle nozze bocche cucite. “Siamo felicissimi per loro ma non posso dire di più, perché i ragazzi mi hanno raccomandato il massimo riserbo e io intendo rispettare il volere degli sposi”, ha concluso la madre dello sposo.