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Personaggi |La scelta che fa discutere

Francesca Michielin si sposa, ma vuole cambiare il rito in Chiesa

La cantante suggerisce di cambiare un passaggio del rito cattolico in chiesa

Francesca Michielin si sposa, ma vuole cambiare il rito in Chiesa
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Francesca Michielin, ex vincitrice di X-Factor nella quinta edizione e ormai punto fermo della discografia italiana, è pronta a sposarsi. Sebbene non si conoscano i dettagli relativi alla cerimonia, le pubblicazioni di matrimonio apparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica "obbligano" la cantante di Strega comanda a sposarsi entro sei mesi. Il compagno, Davide Spigarolo, è un preparatore atletico di 33 anni, figlio di Gabriella Dorio, la mezzofondista che ha disputato ben cinque finali olimpiche. La coppia prossima alle nozze è stata sempre molto attenta a difendere la loro privacy, tenendo la vita privata molto lontana dai riflettori. Del matrimonio, però, ha parlato la stessa Francesca Michielin in un'intervista rilasciata a Cosmopolitan per il mese del pride, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Magia bianca.

La cantante vede il matrimonio non solo come atto romantico o semplice ricerca del lieto fine. Dalle sue parole, invece, si evince come per lei sposarsi sia un vero e proprio atto di resistenza contro un mondo sempre meno empatico e sempre più votato alla violenza e all'individualismo. Nell'intervista, la donna ha infatti spiegato che "sposarsi nel 2026 significa decidere, in un periodo oscuro, di rimanere uniti contro l'oscurità. Fare qualcosa di bello." Il suo obiettivo non è quello di essere un nucleo distaccato dalla realtà esterna, ma "un porto sicuro per gli altri". La cantante parla di una contemporaneità scandita dalle guerre, dalle crisi economiche e climatiche, in cui le persone si sentono non solo sempre più sole, ma anche più spaventate all'idea di aprirsi a qualcun altro o di mettere al mondo dei figli e costringerli così a vivere in un futuro che appare minaccioso.

E proprio sul tema figli, Francesca Michielin torna quando durante l'intervista le viene chiesto se modificherebbe qualche aspetto del rito cattolico del matrimonio. La Michielin ha spiegato che "quando vai a sposarti in chiesa, il prete chiede se vuoi avere dei figli. Io ho detto che dovrebbero fare un'altra domanda: 'Volete accogliere dei figli?'" Una differenza sottile ma fondamentale per la cantante, che si apre a una famiglia non necessariamente tradizionale e dove la genitorialità può passare magari anche attraverso l'adozione o l'affido.

Un concetto che la Michielin ribadisce anche sotto il post Instagram di Cosmopolitan. Un utente le scrive che "il prete ti chiede proprio di accogliere ed educare i figli. Capisco che non ti sei mai sposata, ma leggi le promesse prima di rilasciare dichiarazioni errate". A queste parole la Michielin risponde sottolineando come il suo fosse "un discorso diverso" e che "basterebbe sforzarsi di ascoltarlo".

Quella di Francesca Michielin, dunque, è un accoglienza verso persone con storie diverse, dove il legame biologico non è una priorità o un requisito fondamentale. D’altra parte, come ammette nel corso dell’intervista, per Francesca Michielin l’amore è “donarsi agli altri”.

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