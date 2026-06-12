Francesca Michielin si sposa, ma vuole cambiare il rito in Chiesa

Francesca Michielin, ex vincitrice di X-Factor nella quinta edizione e ormai punto fermo della discografia italiana, è pronta a sposarsi. Sebbene non si conoscano i dettagli relativi alla cerimonia, le pubblicazioni di matrimonio apparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica "obbligano" la cantante di Strega comanda a sposarsi entro sei mesi. Il compagno, Davide Spigarolo, è un preparatore atletico di 33 anni, figlio di Gabriella Dorio, la mezzofondista che ha disputato ben cinque finali olimpiche. La coppia prossima alle nozze è stata sempre molto attenta a difendere la loro privacy, tenendo la vita privata molto lontana dai riflettori. Del matrimonio, però, ha parlato la stessa Francesca Michielin in un'intervista rilasciata a Cosmopolitan per il mese del pride, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Magia bianca.

La cantante vede il matrimonio non solo come atto romantico o semplice ricerca del lieto fine. Dalle sue parole, invece, si evince come per lei sposarsi sia un vero e proprio atto di resistenza contro un mondo sempre meno empatico e sempre più votato alla violenza e all'individualismo. Nell'intervista, la donna ha infatti spiegato che "sposarsi nel 2026 significa decidere, in un periodo oscuro, di rimanere uniti contro l'oscurità. Fare qualcosa di bello." Il suo obiettivo non è quello di essere un nucleo distaccato dalla realtà esterna, ma "un porto sicuro per gli altri". La cantante parla di una contemporaneità scandita dalle guerre, dalle crisi economiche e climatiche, in cui le persone si sentono non solo sempre più sole, ma anche più spaventate all'idea di aprirsi a qualcun altro o di mettere al mondo dei figli e costringerli così a vivere in un futuro che appare minaccioso.

E proprio sul tema figli, Francesca Michielin torna quando durante l'intervista le viene chiesto se modificherebbe qualche aspetto del rito cattolico del matrimonio. La Michielin ha spiegato che "quando vai a sposarti in chiesa, il prete chiede se vuoi avere dei figli. Io ho detto che dovrebbero fare un'altra domanda: 'Volete accogliere dei figli?'" Una differenza sottile ma fondamentale per la cantante, che si apre a una famiglia non necessariamente tradizionale e dove la genitorialità può passare magari anche attraverso l'adozione o l'affido.

Un concetto che la Michielin ribadisce anche sotto il post Instagram di Cosmopolitan. Un utente le scrive che "il prete ti chiede proprio di accogliere ed educare i figli. Capisco che non ti sei mai sposata, ma leggi le promesse prima di rilasciare dichiarazioni errate". A queste parole la Michielin risponde sottolineando come il suo fosse "un discorso diverso" e che "basterebbe sforzarsi di ascoltarlo".

Quella di Francesca Michielin, dunque, è un accoglienza verso persone con storie diverse, dove il legame biologico non è una priorità o un requisito fondamentale. D’altra parte, come ammette nel corso dell’intervista, per Francesca Michielin l’amore è “donarsi agli altri”.