"Amo essere figlio d'arte". Francesco Facchinetti senza filtri sulle raccomandazioni

Essere figlio d'arte ha i suoi vantaggi (molti), parola di Francesco Facchinetti. A Novella2000 il figlio di Roby Facchinetti non ha nascosto di avere tratto più di un beneficio dall'essere figlio di uno dei Pooh e ha dichiarato: " Io amo alla follia essere un figlio d'arte in tutte le sue sfaccettature sia nella raccomandazione, che trovo onesta, sia nella responsabilità che questo comporta". E Facchinetti ha snocciolato un po' di esempi di favorini e compagnia bella: "Personalmente ho sfruttato all'ennesima potenza questo aspetto personale già da quando andavo a scuola e venivo promosso grazie ai biglietti dei concerti dei Pooh o ai cd. In discoteca entravo sempre in lista Facchinetti. Al ristorante prenotavo a suo nome. La grandezza di mio padre non è mai stata un ostacolo per me ". Come non credergli. Irriverente e provocatorio, non c'è che dire.

Ci risiamo. Chiara Nasti versus hater, capitolo... boh. Abbiamo perso il conto. L'influencer partenopea ha nuovamente perso la pazienza con un follower, che ha dato un giudizio decisamente poco felice su suo figlio Thiago sotto all'ultimo post Instagram della Nasti. E si è scatenata la baruffa social. " Lo voglio vedere tra qualche anno, sai che mostro/arrogante cafone che diventa crescendo in questa famiglia di carnacottari ", l'ha provocata l'utente e lei non c'ha più visto. " Ma sicuramente non un marcio, invidioso e disagiato come i tuoi" , è stata la sua replica. Quando si dice occhio per occhio, dente per dente.