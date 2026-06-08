Francesco Totti in vacanza scatena la bufera per uno scherzo

Quando ti chiami Francesco Totti è quasi scontato avere sempre l’attenzione del pubblico sulle spalle e, insieme ad essa, anche il rischio del giudizio da parte degli sconosciuti. Una celebrità del calibro dell’ex capitano dell’AS Roma è sempre posta sotto la lente d’ingrandimento del popolo del web, di coloro che sono sempre pronti a puntare il dito e a lasciare commenti accesi per dar voce al proprio scontento. Ed è questo ciò che è accaduto dopo un video apparso online in cui l’ex marito di Ilary Blasi si trovava in Turchia con l’attuale compagna, Noemi Bocchi.

La coppia, infatti, si trova a Instanbul per il World Legend Padel Tour e ne hanno approfittato per fare una vacanza. Vacanza che la stessa Noemi ha testimoniato sui suoi canali social. Ed è proprio sul suo account Instagram che è apparso il video di Francesco Totti che cammina all'interno della Cisterna Basilica, la splendida opera architettonica che ha ispirato persino lo scrittore Dan Brown per il finale del suo libro Inferno. Nel video "incriminato" e ripreso da Noemi, si vede Francesco Totti che allunga un braccio verso la turista che cammina davanti a lui, come se volesse sfiorarle il capo. Avvertendo una presenza molto vicina, la donna si volta. A quel punto il Pupone decide di fare finta di niente. Volta il braccio già alzato verso la sua destra e finge di voler mostrare alla sua compagna una zona specifica della Cisterna Basilica, dicendo "Quella è una macchinetta". Il video continua e si sentono le risate di Noemi, che trova anche il modo di rimproverare amorevolmente il compagno, dicendo "pure qua dà fastidio a tutti".

Sui social non si sono fatti attendere i commenti piccati. Da chi chiede "ma quale scherzo?" a chi dice che Totti "è un grezzo" e "un cafone" e che le persone non dovrebbero sorprendersi per questo atteggiamento. "La sua non è ironia", scrive un utente su Facebook, dove il video è stato condiviso, "è pura cafoneria. Quando ti metti a infastidire una turista in un luogo storico non sei simpatico, sei irrispettoso." Sotto i vari post che hanno condiviso il video di Noemi c'è chi si chiede "dov'è la parte che fa ridere?" e chi afferma che quel tipo di scherzo è lo stesso che "facevamo a 13 anni". Molti insulti anche per Noemi, rea di aver riso durante la registrazione con una risata che fa pensare a qualcuno "che starnazza" e che la rende "una truzza".

Mentre esplode la polemica sul comportamento dell'ex giocatore di calcio, c'è anche chi cerca di difendere la goliardia di Francesco Totti, spiegando che il suo non era un comportamento irrispettoso, ma un gioco innocente per farsi due risate insieme alle persone con cui si trovava nel sito storico. La maggior parte degli utenti, però, non ha affatto apprezzato che Totti invadesse lo spazio personale di una turista sconosciuta, riprendendola (sebbene di spalle) e rendendola suo malgrado motivo di scherno.