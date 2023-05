“Fumava canne tutto il giorno”. La rivelazione di Al Bano sul divorzio con Romina

Un amore durato quasi trent’anni che ha fatto sognare tanti italiani e che ha fatto parecchio discutere anche dopo la sua fine. Ora la storia tra Al Bano Carrisi e Romina Power si arricchisce di un particolare clamoroso, rivelato proprio dal cantante di Cellino San Marco: il motivo della fine del rapporto. Intervistato da Oggi in vista del suo ottantesimo compleanno, l’artista si è soffermato così sulla separazione con l’ex coniuge: "Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno".

La clamorosa rivelazione di Al Bano

Secondo quanto riferito da Al Bano, Romina faceva uso di marijuana già da anni, ancora prima della scomparsa della figlia Ylenia, primogenita di quattro figli svanita nel nulla il 6 gennaio del 1994. “Era un’altra donna” , la certezza del cantante: “Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Nel corso del dialogo con il settimanale, Al Bano ha ripercorso l’inizio della storia romantica: “Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia” . Prima del colpo di fulmine, Al Bano non sapeva chi fosse Romina, figlia di due star del calibro di Tyrone Power e Linda Christian: “La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.

