La gaffe di Amadeus su "La Bussola" scatena la bagarre campanilistica

Il festival di Sanremo è finito ma le polemiche, a quanto pare, no. Se da una parte ci sono gli strascichi legati alle esternazioni pro-Palestina di Ghali e Dargen D'Amico, dall'altra c'è la gaffe commessa dal direttore artistico Amadeus, che è passata inosservata in tutta Italia ma non in Versilia, dove è scoppiato il finimondo.

Durante la quarta serata del Festival Amadeus ha annunciato l'uscita del docufilm "La Bussola – Il collezionista di Stelle" di Andrea Soldani, che è prodotto da Rai Cinema ma, dilungandosi sullo storico locale fondato nel 1955 da Sergio Bernardini, dove sono transitati personaggi del calibro di Mina, Ray Charles e Tom Jones, ha commesso una gaffe "geografica". Amadeus ha affermato che La Bussola si trova a Viareggio, quando in realtà è ubicato a Marina di Pietrasanta, in località Focette (nel comune di Pietrasanta). Roba da poco penseranno i più, visto che le due località sono a circa undici chilometri di distanza l'una dall'altra, ma tanto è bastato per fare scatenare un'accesa polemica sui social network tra i cittadini di Viareggio e quelli di Marina Pietrasanta. Questione di campanilismo.

Già, perché i primi si sono sentiti tirati in ballo senza alcun motivo, mentre i secondi si sono sentiti usurpati di un'istituzione e hanno chiesto lo "scalpo" di Amadeus. O meglio, le scuse. "Amadeus questa è grave! La Bussola a Viareggio ma che bestemmia è mai questa... di gaffe ne avete già fatte tante in questa edizione, forse la prossima sarà ora di cambiare?!", ha tuonato una cittadina su Facebook e il suo post ha raccolto lo sfogo di altri concittadini. "Un bel tacere non fu mai scritto", ha commentato un utente, mentre un altro replicava: "Amadeus ha collocato il locale a Viareggio, mi auguro che provveda a correggere questo grave errore". Poi la polemica ha preso una piega istituzionale. "Serve l'intervento del Comune", ha suggerito un cittadino, mentre un altro ha chiesto addirittura un "esposto".

Nonostante il clamore social - che spesso smuove mari e monti - la protesta non ha sortito l'effetto desiderato e Amadeus non ha rettificato nel corso della finalissima di Sanremo. Qualcuno, però, prosegue nella battaglia in difesa dei natali geografici de La Bussola, chiedendo l'intervento dell'assessore al turismo o del sindaco di Pietrasanta. "Scrivessero a Amadeus per chiedere una rettifica sulla castroneria detta", ha tuonato un utente sul web. Ma ormai sembra essere troppo tardi anche per ottenre una rettifica a Sanremo 2025, visto che il conduttore (salvo ripensamenti) ha deciso di passare il testimone ad altri.