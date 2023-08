"Matrimonio il prossimo anno". Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano?

Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, davvero il prossimo anno sposerà Fabrizio Corona? La bomba l’ha lanciata Dagospia, che ha intervistato Jenny (così si fa chiamare ora Urtis). Quest’ultimo, senza troppi giri di parole, ha espresso il suo sentimento per il fotografo: “Sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business”. Effettivamente questa proposta, fatta a quanto pare da Corona, avrebbe tutta l’aria di essere una trovata pubblicitaria, un modo, soprattutto da parte dell’ex re dei paparazzi, di far parlare di sé. Intanto, i due, che sono amici da molti anni, stanno trascorrendo insieme gli ultimi scampoli di vacanza in Costa Smeralda e appaiono molto intimi, gira anche un video della “coppia” in sella a una moto, con Corona alla guida e Urtis, con la sua nuova chioma bionda stile Barbie, avvinghiato a lui, mentre grida “Amoree mio!”. Al momento, però, questi fori d’arancio non sono stati né smentiti né confermati da Corona che, ufficialmente, da più di un anno appare legato alla modella 22enne Sara Barbieri, con la quale si fa immortalare in foto romantiche poi postate sui social.

In questi ultimi anni la parola matrimonio è stata associata più volte a Fabrizio Corona: tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si vociferava dovesse sposare l’imprenditrice veronese Lia Del Grosso, organizzatrice di eventi di lusso, e al Comune di Milano erano persino apparse le pubblicazioni di matrimonio, ma di quelle nozze non si è più parlato, così come non si sa se quella storia d’amore fosse vera o inventata.

Quanto a Urtis, che non ha mai nascosto la propria omosessualità, non è la prima volta che si lascia andare a confidenze sul suo rapporto “speciale” con il fotografo. Già nel marzo scorso, ospite nella trasmissione Belve, avev detto alla padrona di casa Francesca Fagnani di aver avuto in passato un rapporto con l’ex di Nina Moric. “Se ero corrisposto? Ti dirò di sì, era un ibrido tra amore e amicizia”. Per poi continuare con “C’è stata dell’intimità tra noi”. Qualche tempo dopo, Fabrizio Corona, al ‘Peppy Night’, del comico e cabarettista Peppe Iodice, aveva risposto: "Di serio non c'è stato nulla. Un assaggio? Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista". Adesso non resta che aspettare nuovi risvolti sulla "storia d’amore" più impensabile dell’estate. E se son rose, fioriranno.