Gigi D'Agostino torna sui social. La foto che fa sperare i fan

Come sta Gigi D'Agostino? È una domanda che si fanno in tanti da molti mesi, da quando il deejay ha annunciato di aver intrapreso un percorso di cure contro la malattia. Ci sono stati flashmob con la sua musica da parte dei fan e migliaia di manifestazioni d'affetto nei suoi confronti e oggi, dal profilo Instagram dello stesso Gigi D'Agostino, è arrivata la foto che in tanti attendevano e che ha riacceso la speranza di una pronta guarigione per il deejay.

Era l'inizio di quest'anno quando Gigi D'Agostino annunciava la sua malattia con un post accorato ma non disperato. Sono trascorsi quasi 11 mesi da quel momento e il sorriso del deejay nello scatto che è comparso sul suo profilo social è il regalo più bello che i fan potessero ricevere. Sono due foto completamente diverse quelle che sono state allegate ai due messaggi. Nella prima, Gigi D'Agostino cammina a fatica utilizzando dei supporti, è piegato dalla malattia, ma non spezzato. Ha voluto comunicare alle tantissime persone che lo seguono di aver intrapreso un percorso di cura della malattia ed è stato vero nella sua esternazione, mostrando il dolore umano. Allo stesso modo, con il messaggio pubblicato qualche ora fa, ha voluto comunicare qualcosa di diverso. Magari non la guarigione ma qualcosa che dà fiducia.

Gigi D'Agostino si è scattato la foto davanti a un lago, con occhiali e cappellino. E sorride. Non ha voluto spendere parole da accompagnare a questa foto, che pur senza parole parla da sola. E non servono nemmeno davanti a quel sorriso, che lascia intendere qualcosa di bello, di positivo, dopo lunghi mesi di sofferenza e di malattia. Una foto che ha immediatamente innescato una valanga di commenti positivi e di incoraggiamento per Gigi D'Agostino, che non ha ancora replicato ma che sicuramente sarà felice di vedere quante persone tifano e sperano per lui.