Giorgio Armani, l'amore per Sergio Galeotti, la morte del socio e l'affetto per Leo Dell'Orco

Il mondo della moda piange la scomparsa di Giorgio Armani. Lo stilista ha sempre protetto la sua vita privata, relegando le sue storie in una zona d'ombra per difendersi dall'assalto della stampa rosa e per non mettere in secondo piano la sua professionalità e il suo lavoro. Eppure dal 1970 a oggi due figure importanti sono rimaste al suo fianco, superando i gossip e i pregiudizi.

La relazione con Sergio Galeotti

Sergio Galeotti non è stato solo il partner di Giorgio Armani, ma anche il suo socio in affari. Imprenditore brillante e pragmatico, Galeotti fu il primo a riconoscere il talento di Armani quando lo stilista aveva solo vent'anni, convincendolo a entrare in affari con lui con una quota paritaria del 50% nella Giorgio Armani. " Ci siamo conosciuti vicino alla Capannina, in Versilia, dov'ero in vacanza per due giorni. Incrociai Sergio in macchina, mi piacque subito il suo sorriso toscano, e diventammo subito amici" , raccontò nel 2024 Giorgio Armani sulle pagine del Corriere.

Da quell'incontro nacque un sodalizio professionale e un rapporto affettivo lungo quasi vent'anni e interrotto solo dalla morte di Galeotti. " Quando morì Sergio (nel 1985, ndr), morì una parte di me. Devo dire che mi complimento un po' con me stesso, perché ho retto a un dolore fortissimo. Un anno tra un ospedale e l'altro, io per non ferirlo ho continuato a lavorare, gli portavo le foto delle sfilate, negli ultimi tempi vedevo le lacrime ai suoi occhi. Fu un momento estremamente difficile, che ho dovuto superare anche contro l'opinione pubblica. Sentivo dire: Armani non è più lui, sarà sopraffatto dal dolore, non ce la farà da solo... Anche per questo, a chi mi chiedeva una partecipazione, rispondevo: no, grazie, ce la faccio da solo ". Proprio per ricordare Galeotti, lo stilista avrebbe acquistato di recente la discoteca versiliese dove si erano incontrati negli anni '60 per la prima volta.

L'affetto profondo per Leo Dell'Orco

Gli ultimi anni della sua vita Armani li ha vissuti accanto a un'altra figura importante, quella di Leo Dell'Orco, suo storico collaboratore. "Non ho spazio per l'amore", disse sulle pagine del Corriere lo scorso anno, parlando per la prima volta del compagno: "Salvo l'affetto profondo per Leo, che vive da anni insieme a me, e rappresenta la persona a me più vicina".

Un anello meraviglioso con un diamante, lo dovevo salvare

Tra Giorgio Armani e Leo Dell'Orco c'era un legame speciale tanto che nel 2022, quando un incendio distrusse la dimora di Pantelleria dello stilista, Armani sparì tra le fiamme per salvare un regalo fatto da Dell'Orco.