Grave lutto per Michela Andreozzi: è morta la madre Licia

Un giorno di grande dolore per Michela Andreozzi, l’attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica, ha annunciato la scomparsa della madre con un commovente post su Instagram. “Sei stata tutto”, ha scritto, accompagnando le parole con una foto che la ritrae insieme alla donna, a testimonianza del forte legame che le univa.

Il toccante annuncio sui social

Giovedì 19 febbraio, sul suo profilo Instagram, Andreozzi ha condiviso la notizia con parole commoventi: “La nostra amatissima, amatissima, amatissima madre se ne è andata dolcemente questa mattina”, ha scritto aggiungendo immagini che immortalano momenti felici trascorsi insieme. Nelle stories, Michela ha voluto salutare la madre anche attraverso brevi video e foto, sottolineando quanto la donna fosse stata una figura centrale nella sua vita.

I messaggi di cordoglio da amici e colleghi

Il post ha ricevuto centinaia di messaggi di affetto e vicinanza da parte di colleghi, amici e fan. Tra i commenti più sentiti, Elena Santarelli ha scritto: “Mi dispiace tantissimo, ti somiglia tanto e ti abbraccio”, mentre Giampaolo Morelli ha aggiunto: “Ti abbraccio forte”. Molti follower hanno condiviso ricordi personali e parole di conforto, rendendo evidente quanto Michela e sua madre fossero amate anche al di fuori della cerchia familiare.

Un rapporto speciale e duraturo

La madre di Michela Andreozzi è sempre stata una presenza fondamentale nella sua vita, anche se l’attrice non parlava spesso dei loro momenti privati. In molte occasioni, però, Andreozzi ha raccontato quanto la madre l’abbia sostenuta nelle sue scelte personali, inclusa quella di non avere figli. Una decisione accolta con ironia e senza giudizio, dimostrando la piena libertà con cui Michela ha potuto vivere la propria vita.

Il rapporto tra madre e figlia, fatto di affetto e complicità, emerge chiaramente dalle immagini e

dai messaggi condivisi sui social, un legame profondo che Michela ha voluto celebrare fino all’ultimo momento. I funerali si terranno venerdì 20 febbraio alle 14.30 presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, a Roma.



