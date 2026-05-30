"Grazie per le vostre preghiere": la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli torna a casa dopo il ricovero

Silvia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finalmente tornata a casa. La ragazza di 23 anni, lo scorso 10 maggio, proprio in occasione della Festa della Mamma, è stata portata in ospedale. I motivi effettivi per cui è stato necessario il ricovero non sono stati divulgati dalla famiglia, ma è ormai noto che la donna soffre sin dalla nascita di una patologia cardiaca congenita. Appena nata, infatti, si è dovuta sottoporre a un'operazione molto delicata che ha portato a una ipossia cerebrale che, a sua volta, ha avuto come conseguenza dei danni neurologici che hanno impattato sulle sue capacità motorie. Sono state dunque due settimane di ansia per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che sono stati al fianco della figlia in questi giorni di condizioni di salute precarie.

Ora, però, Sonia Bruganelli ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale la bella notizia che Silvia è finalmente tornata a casa. La donna ha pubblicato sul suo profilo un video che racchiude molte foto scattate durante la degenza della figlia, ordinate sulle note del brano Le cose belle di Nesli. Tra gli amici che sono stati al fianco di Silvia in queste settimane tutt'altro che facili spicca la presenza del fratello minore di Silvia, Davide Bonolis, ma anche dell'attuale compagno di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, conosciuto al grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione allo show di Raiuno Ballando con le stelle.

Nella didascalia che accompagna il post, Sonia Bruganelli ci ha tenuto a ringraziare tutti i follower che hanno mostrato vicinanza e supporto alla famiglia in questi giorni non facili e pieni di interrogativi, annunciando poi di essere finalmente tutti a casa. Poi la donna continua scrivendo: "Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli, ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili, perché per noi e per nostra figlia sono famiglia." Sonia Bruganelli, così, non solo ringrazia i fan, ma implicitamente anche tutte le persone che hanno mostrato la propria presenza, facendosi trovare pronti nei momenti più bui, che la Bruganelli lascia intravedere dalle sue parole più che dalle foto condivise nel reel pubblicato. Anche il fratello minore di Silvia, Davide, ha voluto lasciare traccia del suo sollievo per questo lieto fine.

Tra i commenti, infatti, il suo spicca per sincerità e affetto quando scrive: "Non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo" ha concluso, aggiungendo poi un cuore rosso.