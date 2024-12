Gustavo Rodriguez ustionato in un incendio: ricoverato in codice rosso il padre di Belen

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di ansia quelle che stanno vivendo Belen Rodriguez e la sua famiglia a seguito dell'incidente di cui è stato vittima Gustavo Rodriguez, il padre della showgirl. Intorno alle ore 10 di questa mattina (giovedì 5 dicembre) un incendio è divampato all'interno di un capannone situato in via Cappuccini e affittato a uso deposito tessile. Per cause ancora da chiarire le fiamme hanno rapidamente avvolto l'immobile, che si trova in zona Gallarate in provincia di Varese. Al suo interno si trovava Gustavo Rodriguez.

La dinamica dell'incidente

Come sia scoppiato l'incendio non è chiaro, spetterà alle autorità fare i rilievi del caso per capire le cause del rogo. Ciò che è successo durante e dopo lo scoppio dell'incendio è invece cronaca. Quando il fumo è salito alto nel cielo è scattato l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha attivato il protocollo di crisi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. I pompieri hanno salvato l'uomo che si trovava del capannone e il personale sanitario, che lo ha soccorso, ha riscontrato subito pesanti ustioni sparse sul suo corpo. In un primo momento la stampa locale ha parlato di un 65enne rimasto gravemente ferito senza fornire le sue generalità, ma ben presto l'identità del padre di Belen è diventata di dominio pubblico.

Come sta il padre di Belen

Gustavo Rodriguez - noto al grande pubblico per essere stato ospite insieme alla figlia al Maurizio Costanzo Show in diverse occasioni e per avere partecipato all'edizione 2022 de L'Isola dei famosi insieme al figlio Jeremias - è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul luogo dell'incendio e poi è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. Quando i medici si sono accorti della gravità della situazione, però, l'uomo è stato immediatamente trasferito nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Come riferito da Fanpage, fonti sanitarie affermano che le condizioni di salute di Gustavo Rodriguez sarebbero molto gravi. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto, alle braccia e in altre parti del corpo. Non è chiaro, però, se sia o meno in pericolo di vita.

Al momento né Belen Rodriguez né la sorella Cecilia e il fratello Jeremias hanno rilasciato dichiarazioni per aggiornare la stampa sulle condizioni del padre. La famiglia sarebbe accorsa subito inal Niguarda per seguire l’evolversi della situazione.