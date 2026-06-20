Harry e Meghan, prove di riavvicinamento: a luglio saranno in Inghilterra con i figli. Offerta loro una residenza reale

I rapporti tra il Principe Harry e Meghan Markle con la Famiglia Reale continuano a essere tesi, tuttavia recenti notizie fanno pensare a un possibile riavvicinamento. Sono trascorsi anni, gli attriti sono stati portati avanti a lungo, ma molte cose sono cambiate. C'è stata la malattia di Re Carlo, ad esempio, e lo scandalo legato all'ex Principe Andrea. La Royal Family sente il bisogno di riunirsi, di fortificarsi. Ecco perché l'imminente viaggio dei Duchi di Sussex in UK in occasione di un evento promozionale degli Invictus Games potrebbe essere l'occasione giusta per riallacciare i vecchi legami.

Harry non ha mai fatto mistero del proprio desiderio di tornare a far parte della Famiglia Reale, e Re Carlo desidera appianare i dissapori col secondogenito e avere l'opportunità di trascorrere del tempo con i nipotini Archie e Lilibet.

Stando a quanto riferito dalla Bbc, l'arrivo dei Sussex nel Regno Unito è previsto per la metà di luglio. I due porteranno con sé anche i bambini. La famiglia resterà in UK per circa una settimana. Non sono state diffuse ulteriori informazioni per questioni di sicurezza.

Sempre secondo Bbc, Re Carlo avrebbe offerto alla coppia la possibilità di alloggiare in una residenza reale protetta così da garantire la loro sicurezza di tutti.

Al momento, però, i Duchi non avrebbero risposto. Va ricordato che in altre occasioni a Harry è stata data la stessa possibilità, ma il Principe ha sempre rifiutato l'offerta. Sarà così anche questa volta? Certi segnali fanno sperare in una risposta diversa.

Re Carlo III desidera da tanto riabbracciare Archie e Lilibet: non li vede dal 2022, in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Harry e Meghan, dal canto loro, hanno spesso dato prova di volersi riavvicinare.

Rimane il problema legato all'erede al trono, William, ancora arrabbiato col fratello minore. Fonti vicine al Principe lo descrivono come restio a voler riallacciare i rapporti con Harry.