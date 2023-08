"Ho due costole rotte". Ecco cosa è successo alla Ferragni

“Già dopo i primi dieci minuti pensavo che sarei morta” . Valentina Ferragni, sorella della famosa influencer Chiara, ha affidato a Instagram il suo sfogo per la disavventura che l’ha vista protagonista, insieme al nuovo compagno Matteo Napoletano, durante le vacanze a Saint Barth, in territorio francese. In una serie di “storie” pubblicate sul social media di Meta ha raccontato cosa e successo in mare aperto. “Prenotiamo – ha scritto Valentina Ferragni – per fare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Io ero dietro di lui (il compagno, ndr) sulla moto d’acqua, mentre la guida era su un’altra moto d’acqua e poi c’era un altro ragazzo. Ci mettono il giubbotto di salvataggio, ci danno alcune informazioni, quindi partiamo, con onde altissime” .

La disavventura in mare

La giovane influencer ha spiegato in maniera dettagliata i momenti difficili che ha vissuto insieme al compagno. “Il mare era molto grosso – ha continuato – il vento fortissimo. Dopo mezz’ora urlo che non ce la faccio più, non riuscivo ad attaccarmi. Dico a Matteo di tornare indietro, non ce la facevo un’ora e mezza e così. Nel mentre la guida ci ferma e ci dice che sta arrivando una tempesta e che dovevamo tornare indietro. Il cielo più nero che abbia mai visto” .

La caduta in acqua

Quando a cominciato a piovere forte le cose sono precipitate. La guida ha lasciato che Valentina Ferragni rimanesse nella moto d’acqua con il compagno e dava solo istruzioni. A un certo punto c’è stato l’incidente. “Prendiamo un’onda e cadiamo, nel mare aperto – ha sottolineato – non so come ho fatto, ma non riuscivo quasi a respirare. Eravamo in mezzo al mare, con la moto d’acqua lontanissima. Eravamo soli e non stavamo bene. L’altro cliente ci è venuto a soccorrere, mentre la guida è arrivata dopo cinque minuti, vi giuro, solo dopo mi ha preso. Anche Matteo era molto spaventato. Non c’era modo di fermarsi, bisognava soltanto tornare indietro. Passano dieci minuti, arriviamo a riva grazie a Dio, io pensavo che saremmo morti” .

L’infortunio della Ferragni