Raoul Bova, parla il legale di Monzino: "La verità dietro alle chat"

La procura di Roma, in collaborazione con la polizia postale, sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto prima che i messaggi privati inviati da Raoul Bova a Martina Ceretti venissero resi pubblici. Per questo motivo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di tentata estorsione ma non è escluso che possano essere individuati ulteriori reati. " Federico Monzino riferisce di non essere l'autore dei messaggi inviati a Raoul Bova; inoltre Fabrizio Corona è l'unica persona a cui ha inoltrato le chat e gli audio in questione ", ha dichiarato Sirio Serafinelli, dello studio legale Tomaino e De Zan di Milano, avvocato del 29enne.

In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Monzino ha dichiarato che " molti stanno ricostruendo la vicenda in modo sbagliato. Io ho inviato il materiale solo a Corona, mai direttamente o indirettamente a Raoul Bova. Come le chat siano arrivate a Bova non lo so ". Poi ha aggiunto di poter solo dire " che, dopo averle ricevute, Corona ha agito in totale autonomia. Da quel momento, io non ho avuto più alcun controllo su come quei contenuti siano stati gestiti o diffusi ". Su quegli audio, inoltre, Monzino ha spiegato che " è stata lei (Martina Ceretti, ndr) ad avermi autorizzato esplicitamente a girare i messaggi a Fabrizio. Era con me quando abbiamo deciso di inoltrare tutto dal mio telefono. In quel momento, Martina ne era perfettamente consapevole " e in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla modella, il pr ha smentito tutto: " Fabrizio non mi ha costretto né ingannato. Martina lo ha detto per proteggermi, dato che comunque abbiamo un legame speciale ".

Monzino definisce un "legame speciale" un rapporto che non è un'amicizia ma nemmeno un fidanzamento, sostenendo che " Martina stessa, prima di svanire, ha riconosciuto il nostro rapporto, tanto da cercare di tutelarmi ". Ora che lei è sparita, non prima di aver disattivato i suoi profili social, Monzino sembra quasi preoccupato: " Mi sentirei sollevato se riuscissi a contattarla, anche solo per sapere come sta.

Per supportarla, come ho sempre fatto negli anni. Ne sarei felicissimo. Purtroppo però lei ha disattivato i social e non so quale sia il suo nuovo numero di telefono. Non riesco a mettermi in contatto con lei...".