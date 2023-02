"Tu la mia calamita, io la tua calamità". Fedez rompe il silenzio social, ma poi cancella tutto

Si è trasformata in una soap opera a puntate la presunta crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo una lunga pausa dai social, il rapper ha rotto il silenzio pubblicando su Instagram una dedica per la moglie: " Tu la mia calamita, io la tua calamità ". Fatto sta che, come racconta Fanpage.it, la story è misteriosamente sparita nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione. Il dettaglio non è sfuggito ai fan della coppia che, ormai, sono sulle spine da giorni.

Il mistero della story

" Tu la mia calamita, io la tua calamità ". La story è apparsa sul profilo Instagram di Fedez attorno alle ore 19 di venerdì sera. Una scritta bianca su sfondo nero, si tratta dei versi di una canzone che il rapper scrisse per la moglie Chiara in occasione della proposta di matrimonio all'Arena di Verona. Ma stavolta la fashion influencer sembrerebbe non aver gradito l'iniziativa del marito biricchino che, dopo lo show di Sanremo, le sta provando tutte per riconquistare la fiducia della sua dolce metà. A pochi minuti dalla pubblicazione, infatti, la dedica è stata rimossa. Che sia stata l'amatissima fashion influencer a chiedergli di cancellare il messaggio? Oppure il rapper ha avuto un ripensamento all'ultimo? Mistero.

La preoccupazione dei fan

I fan sono in trepidante attesa di un segnale di riappacificazione (posto che vi sia stato qualche screzio) tra Fedez e Chiara. Da giorni la coppia non pubblica più foto insieme, un comportamento decisamente insolito per la golden couple di Instagram. Dopo l'apparazione al Festival di Sanremo, l'influencer ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in compagnia dei due bellissimi figlioletti, Leone e Vittoria, ma non con il marito. Il rapper, invece, ha praticato l'astensione totale dai social.

Qualche giorno fa, i due sono stati avvistati all'ingresso di un palazzo nel centro di Milano. Qualcuno è pronto a scommettere che fossero in procinto di recarsi nello studio di un avvocato, altri dallo psicoterapeuta. Non è un mistero, infatti, che la coppia partecipi regolarmente a delle sedute di psicoterapia. Ma stavolta, dopo il bacio-show tra il cantante e Rosa Chemical sul palcoscenico dell'Ariston, c'è aria di crisi. A meno che, come sospettano i più maliziosi, non si tratti dell'ennesima operazione di marketing. Si vocifera anche che la bella influencer abbia chiesto di stospendere la registrazione della seconda serie dei Ferragnez. Che siano davvero ai ferri corti? Chissà.