Icardi si vendica per il video hard: il gesto contro Wanda Nara

Lo scontro senza esclusione di colpi fra Mauro Icardi e Wanda Nara prosegue. Dopo la pubblicazione sul web del video hot con protagonista il calciatore, quest'ultimo ha fatto la sua contromossa, disfacendosi di tutti i beni di lusso dell'ex moglie rimasti nella casa di Istanbul.

Stando al giornalista argentino Pepe Ochoa, che sta seguendo l'intricata vicenda, l'attaccante del Galatasaray avrebbe dato via borse, scarpe e abiti di lusso di proprietà di Wanda Nara. Intervenuto nel corso della trasmissione Sálvese quien Pueda, il giornalista ha spiegato che tutto sarebbe stato regalato a due associazioni turche. "Ci sono due fondazioni che hanno ricevuto un messaggio da Mauro Icardi che diceva di voler donare loro alcuni vestiti di Wanda e dei suoi figli. La scusa è che nessuno di loro vive lì e non torneranno. C'è un sacco di roba e, dato che non c'è molto spazio, donerà tutto ciò che non entra".

Insomma, fuori tutto. E molti hanno subito pensato a una vendetta del calciatore dopo che l'ex moglie ha diffuso sul web un video intimo che lo vede come protagonista. I preziosi accessori che la Nara ha lasciato nella casa di Istanbul prima del trasferimento a Buenos Aires saranno presto dati via. Con essi anche alcune cose dei figli. Il tutto, ovviamente, è stato fatto senza il consenso dell'imprenditrice argentina, che sicuramente non mancherà di far sentire la propria voce. Secondo Pepe Ochoa si tratta di una vendetta senza mezzi termini.

Ormai è guerra dichiarata, e sembra che nulla posso placare gli animi.

Dopo la pubblicazione del video intimo, Icardi ha preso provvedimenti, accusando l'ex moglie di revenge porn.

Il calciatore si è affidato ai tre avvocati italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino, dando loro l'incarico di portare la faccenda in sede legale. Quel video, avrebbe spiegato Icardi, era qualcosa di privato che aveva condiviso con la donna ai tempi del loro matrimonio. Vederlo pubblicato online lo ha a dir poco sconvolto.